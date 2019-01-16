Brent будет находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent продолжили восстановление и преодолели уровень 60 долл./барр. на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. В США индекс S&P поднялся выше отметки 2600 пунктов, что воодушевило трейдеров, которые приступили к покупкам нефтяных фьючерсов. Вместе с тем ежемесячный отчет Минэнерго США указал на рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по итогам декабря. Оперативная еженедельная статистика API оказалась разнонаправленной, запасы нефти сократились на фоне роста запасов бензина и дистиллятов. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр." - считает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.