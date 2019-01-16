На старте дня ждём нейтральной динамики от фондовых индексов - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки незначительно снижаются, но нефть удерживается в небольшом "плюсе". Сырьевые валюты немного укрепляются, но у рубля есть и свои поводы для усиления позиций в виде первых в текущем году аукционов ОФЗ. Соответственно, на старте дня ждём нейтральной динамики от фондовых индексов и небольшого укрепления российской валюты", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.