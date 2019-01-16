16 января 2019 года 09:52
Утренние прогнозы: ожидается нейтральная динамика
Большинство аналитиков в среду преполагают нейтральное начало фондовой сессии в России. Дальнейшее движение определит настрой внешнего фона.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. Голосование в британском парламенте по вопросу о Brexit прошло по негативному (хотя во многом и ожидаемому) сценарию - парламентарии вновь отвергли сделку с ЕС, предложенную Т. Мэй, и теперь на голосование вынесен вопрос о доверии премьер-министру (итоги голосования, как ожидаются, станут известны сегодня поздно вечером). Неопределенность в отношении формата выхода Великобритании из состава ЕС и разногласия между президентом и Конгрессом в США остаются сдерживающими факторами для инвесторов на рынках акций в целом".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки незначительно снижаются, но нефть удерживается в небольшом "плюсе". Сырьевые валюты немного укрепляются, но у рубля есть и свои поводы для усиления позиций в виде первых в текущем году аукционов ОФЗ. Соответственно, на старте дня ждём нейтральной динамики от фондовых индексов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка складывается, на наш взгляд, выжидательная. Итоги голосования в парламенте Великобритании не стали неожиданностью, но внесли дополнительный фактор неопределенности в дальнейшую судьбу выхода страны из ЕС, если таковой теперь вообще возможен. Начало сезона квартальной отчетности в США вкупе с данными о снижении инфляции было позитивно воспринято инвесторами. Открытие отечественного фондового рынка в среду мы ожидаем уверенным ростом вслед за ценами на энергоносители, ближайшими целями выступят уровни 2443 и 2455 пунктов по индексу МосБиржи и 1153 пункта по индексу РТС, дальнейшее движение определят настроение на мировых фондовых площадках".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок закрыл торги вторника вблизи нулевой отметки. Локальное ухудшение сантимента в отношении российских активов может оказывать решение Сената США начать рассматривать резолюцию о несогласии снять санкции с РусАла и EN+, но не считаем на данный момент это ключевым драйвером для российского рынка. Индекс МосБиржи последние пять торговых дней большую часть времени проводит в диапазоне 2400-2450 пунктов, сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса вблизи верней границы диапазона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра в символическом "плюсе" находятся американские фьючерсы и нефть. Дело идет к тому, что российский рынок акций откроется нейтрально, может быть, с ростом в районе 0,1-0,2%. И опять продолжатся попытки пройти сопротивление 2445 пунктов, которые предыдущие три дня оканчивались неудачей. Не известен итог противостояния и сегодня. Пока внутренних идей на рынке нет, и мы следуем за западными индикаторами и нефтью. В такой ситуации неопределенности лучше не предпринимать никаких шагов: думать о покупках или продажах бумаг следует лишь при закреплении индекса МосБиржи выше сопротивления или при его откате ниже 2420 пунктов".
Опубликовано: /Финмаркет/
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