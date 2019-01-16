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16 января 2019 года 09:45

Трейдеры оценивают сигналы из США и Великобритании

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду стабильны.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом благодаря подъему котировок акций технологических компаний вслед за скачком стоимости бумаг Netflix, объявившей о рекордном повышении цен на свои сервисы.

Поддержку рынку оказала информация о готовности китайских властей стимулировать экономический рост, несколько ослабившая опасения, что спад в экономике КНР негативно скажется на глобальной экономике, пишет MarketWatch.

Во вторник власти Китая распространили официальное заявление о готовности поддерживать экономику, в том числе, за счет улучшения доступности кредитования для малого бизнеса, снижения налогов и наращивания инвестиций в инфраструктуру.

"Действия китайских властей показывают, как сильно они стремятся поддержать экономику, рост которой ослабляется в последнее время", - отмечает аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Великобритании, однако не опасаются, что она может существенно сказаться на мировой экономике. Британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

"Вне зависимости от того, каким будет исход Brexit, последствия для мировой экономики или финансовых рынков будут минимальными", - полагает аналитик Barings Кристофер Смарт.

Капитализация Netflix взлетела на 6,5% после того, как сервис потокового видео объявил о рекордном повышении цен - на 13-18% - для своих американских клиентов. Наиболее популярный тарифный план теперь стоит $13 в месяц (ранее $11), сообщила компания. Если все действующие клиенты Netflix продолжат пользоваться сервисом, несмотря на повышение цен, компания сможет привлекать дополнительно $1,4 млрд в год.

Котировки бумаг других технологических компаний также выросли: Apple - на 2,1%, Alphabet - на 3,3%, Amazon - на 3,6%.

Бумаги IBM подорожали на 1,1%, несмотря на ухудшение оценки акций рядом экспертов. Так, аналитик Instinet Джеффри Кваал понизил прогнозную цену бумаг IBM до $160 со $170, отметив неблагоприятные для компании тенденции на валютном рынке. Аналитик Stifel Дэвид Гроссман также ухудшил прогнозную цену акций IBM - до $145 со $178.

Акции JPMorgan, дешевевшие в течение большей части сессии во вторник, завершили торги повышением на 0,7%%. Крупнейший американский банк по размеру активов увеличил прибыль и выручку в четвертом квартале 2018 года, однако показатели не оправдали прогнозов. Выручка JPMorgan в сфере торговли активами с фиксированной доходностью в четвертом квартале упала на 18% - до $1,9 млрд, что является самым низким показателем со времен финансового кризиса.

"Слабость показателей JPMorgan была обусловлена в основном ухудшением результатов от операций на финансовых рынках, а не снижением объемов кредитования частных лиц или компаний. Это же мы видели и в случае Citigroup в понедельник", - отмечает управляющий директор по рынкам капитала Opimas Аксель Пьеррон.

Бумаги банка Wells Fargo, показатели которого за минувший квартал оказались лучше ожиданий, подешевели на 1,6%.

На этой неделе отчеты за четвертый квартал опубликуют также Bank of America и Goldman Sachs.

Стоимость акций UnitedHealth увеличилась на 3,6% благодаря сильной отчетности страховщика за четвертый квартал и весь 2018 год.

Бумаги Delta Air Lines Inc., квартальная прибыль которой превзошла прогнозы, подорожали на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 16 января поднялся на 155,75 пункта (0,65%) и составил 24065,59 пунктов.

Standard & Poor's 500 увеличился на 27,69 пункта (1,07%) - до 2610,3 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 117,92 пункта (1,71%) и составил 7023,83 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост.

Трейдеры также оценивают новости из США и Великобритании, повышающие опасения замедления глобального экономического подъема.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, тайваньский TAIEX - на 0,4%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 0,4%.

Как стало известно во вторник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 3,9 пункта против 11,5 пункта в декабре. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года.

"Торговый спор с Китаем и остановка работы правительства негативно сказываются на экономике США, что ограничивает подъем японского рынка акций", - цитирует агентство Bloomberg главного исполнительного директора Ichiyoshi Asset Management в Токио Митсусиге Акино.

Тем временем, парламент Великобритании во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу страны из ЕС. Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Иена дорожает в среду относительно доллара США и евро на фоне повышения спроса на валюты "тихой гавани", что толкает вниз котировки акций японских экспортеров.

Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,8%, Hitachi - на 2,7%, Murata Manufacturing - на 2,9%.

Также дешевеют акции японских банков: Mitsubishi UFJ Financial - на 1,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group- на 0,7%.

Гонконгский рынок опускается вслед за котировками акций банков и компаний сферы недвижимости. Стоимость бумаг China Construction Bank упала на 0,9%, China Resources Land - на 2,9%.

Цены на нефть в среду стабильны после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах. Накануне активный рост рынка поддержали сообщения о новых стимулах Китая, включающих снижение налогов.

При этом трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в официальных данных министерства энергетики шестой раз за семь недель.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК увеличилась на $0,05 (0,08%), до $60,69 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3 цента (0,06%) - до $52,13 за баррель.

По итогам торгов во вторник нефть Brent выросла в цене на $1,65 (2,80%) - до $60,64 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей, пишет MarketWatch.

Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США будут обнародованы в 18:30 мск в среду. Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

Министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха выразил уверенность в том, что коммерческие запасы нефти "вернутся к нормальным средним значениям, что повысит уверенность рынка".

Американское правительство прогнозирует, что до конца следующего финансового года (30 сентября 2020 года) США станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, а к концу календарного 2020 года превышение экспорта над импортом составит не менее 1 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: /Финмаркет/
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