Рынок акций вновь будет бороться за сопротивление 2445 пунктов - Алор Брокер

"Сегодня с утра в символическом "плюсе" находятся американские фьючерсы и нефть. Дело идет к тому, что российский рынок акций откроется нейтрально, может быть, с ростом в районе 0,1-0,2%. И опять продолжатся попытки пройти сопротивление 2445 пунктов, которые предыдущие три дня оканчивались неудачей. Не известен итог противостояния и сегодня. Пока внутренних идей на рынке нет, и мы следуем за западными индикаторами и нефтью. В такой ситуации неопределенности лучше не предпринимать никаких шагов: думать о покупках или продажах бумаг следует лишь при закреплении индекса МосБиржи выше сопротивления или при его откате ниже 2420 пунктов", - предупреждает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.