Есть возможности для локального, но непродолжительного роста цен на нефть - ИФК "Солид"

"Нефть марки Brent прибавила более 2%. Согласно оценке EIA, добыча США в 2019 году составит 12,1 млн баррелей в сутки, что совпадает с прежними прогнозами, но значительно превышает уровни 2018 и 2017 гг., при этом послабления для покупателей иранской нефти после мая продлены, вероятно, не будут, что создает возможности для локального, но непродолжительного роста цен", - указывает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.