Открытие отечественного фондового рынка в среду ожидаем уверенным ростом - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка складывается, на наш взгляд, выжидательная. Итоги голосования в парламенте Великобритании не стали неожиданностью, но внесли дополнительный фактор неопределенности в дальнейшую судьбу выхода страны из ЕС, если таковой теперь вообще возможен. Начало сезона квартальной отчетности в США вкупе с данными о снижении инфляции было позитивно воспринято инвесторами. Открытие отечественного фондового рынка в среду мы ожидаем уверенным ростом вслед за ценами на энергоносители, ближайшими целями выступят уровни 2443 и 2455 пунктов по индексу МосБиржи и 1153 пункта по индексу РТС, дальнейшее движение определят настроение на мировых фондовых площадках", - полагает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.