Индекс РТС, вероятно, продолжит консолидацию - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. Голосование в британском парламенте по вопросу о Brexit прошло по негативному (хотя во многом и ожидаемому) сценарию - парламентарии вновь отвергли сделку с ЕС, предложенную Т. Мэй, и теперь на голосование вынесен вопрос о доверии премьер-министру (итоги голосования, как ожидаются, станут известны сегодня поздно вечером). Неопределенность в отношении формата выхода Великобритании из состава ЕС и разногласия между президентом и Конгрессом в США остаются сдерживающими факторами для инвесторов на рынках акций в целом. На валютном рынке, с позиций технического анализа, остается актуальным консолидационный диапазон 66,5-67 по паре доллар-рубль", - отмечает аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.