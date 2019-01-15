Рубль усилил укрепление к доллару и евро во вторник вечером благодаря растущей нефти

Москва. 15 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 66,9175 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,585 руб./EUR1, опустившись на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 23 копейки - до 71,27 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля по отношению к доллару и евро в ходе вечерних торгов 15 января связано, прежде всего, с возобновившимся ростом цен на нефть и наметившейся стабилизацией ситуации на мировых рынках капитала. При этом возобновившиеся во вторник после долгого перерыва покупки Центробанком валюты для нужд Минфина в рамках бюджетного правила практически никак не сказались на курсе нацвалюты. Как сообщил Минфин, совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку валюты, составит с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей (минимальный объем с апреля 2018 года). Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 15,6 млрд рублей.

Нефть эталонных марок восстанавливается в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Эксперты рассчитывают на сокращение запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали заявления властей Китая о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 2,14%, до $60,25 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 2,78% - до $52,21 за баррель.

"Сегодня доллар, как и все предыдущие несколько дней, торгуется вокруг отметки 67 руб./$1, то чуть выше, то чуть ниже. Но в целом никакой яркой динамики не прослеживается. При этом активность торгов довольно низкая, что еще раз подтверждает абсолютную безыдейность текущего рынка; игроки ждут какого-то события, которое могло бы стать триггером движения в одну из сторон. Начало покупок валюты Центробанком для нужд Минфина пока никакого влияния на рынок не оказало. Но здесь результат, скорее всего, будет за счет накопительного эффекта, так как покупки одного дня незначительны", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

"Интересным для рынка может стать сегодняшнее вечернее голосование по Brexit. Если данное событие вызовет сильное движение фунта против доллара на рынке Forex, то этим все не ограничится. В частности, позитивное голосование по Brexit может вызвать рост спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что позитивно скажется и на динамике рубля. В противном же случае нас могут ждать распродажи на emerging markets, что окажет определенное давление и на курс нацвалюты", - полагает А.Карпов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "торги на внутреннем валютном рынке во вторник проходят в относительно спокойном режиме, несмотря на ряд важных событий в виде возобновления покупок валюты Центробанком для нужд Минфина, а также старта очередного периода обязательных платежей в бюджет. Доллар несколько отступил от уровней, занятых накануне днем, когда американская валюта поднималась до 67,3 руб./$1, однако по-прежнему торгуется вблизи отметки 67 руб./$1. Внешний фон представляется нейтральным для рубля во вторник. На большинстве площадок развивающихся рынков доллар к середине дня торговался в "зеленой зоне", однако не демонстрировал ярко выраженного укрепления. При этом на стороне рубля выступают растущие котировки нефти. Старт налогового периода на внутреннем рынке сопровождается комфортной ситуацией с рублевой ликвидностью, поэтому уплата обязательных страховых взносов не окажет видимой поддержки рублю".

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, "в ночь на вторник спрос на риск немного подрос. Зампред ФРС США Ричард Кларида высказал мнение, что, возможно, не следует придавать слишком большого значения последнему "точечному графику", который предусматривает два повышения ставки Федрезерва в 2019 году. Это дает нам дополнительные основания полагать, что американский регулятор, вероятно, воздержится от повышения процентной ставки по меньшей мере до июня. Дополнительным поводом для оптимизма стало заявление китайских властей о снижении налогов, чтобы простимулировать экономический рост в стране. Впрочем, настроение инвесторам могут испортить итоги голосования в британском парламенте, членам которого предстоит принять решение по согласованному правительством страны плану выхода из ЕС. Многие ожидают, что парламентарии откажутся одобрить план Терезы Мэй, и такой сценарий чреват усилением неопределенности, в частности, в этом случае возможен как "жесткий Brexit", так и повторный референдум".

"Внешний фон для российской валюты можно охарактеризовать как нейтральный. Большинство валют развивающихся рынков сегодня сдержанно укрепляется в паре с долларом США, отыгрывая новости о том, что КНР проведет более масштабное снижение налогов с целью поддержать экономический рост. Нефтяные цены восстанавливаются после снижения накануне, что также выступает в качестве фактора поддержки для российских активов. Сегодня Банк России возобновил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Данный фактор, скорее всего, не окажет особого влияния на динамику рубля, поскольку решение ЦБ возобновить покупки, объявленное около месяца назад, уже учтено участниками рынка в текущих котировках. Помимо возобновления валютных операций Минфина, сегодня стартовал налоговый период. Совокупный объем платежей оценивается в объеме 1,5 трлн рублей. Повышенный спрос на рублевую ликвидность сможет оказать определенную поддержку нацвалюте", - считают эксперты Нордеа банка.

По их мнению, "отдельного внимания заслуживает тема отмены ограничений в отношении компаний Олега Дерипаски, инициированная в конце 2018 года Минфином США. Сегодня в Сенате запланировано голосование по резолюции о блокировке планов Минфина США о снятии санкции в отношении данных компаний. С учетом отсутствия у демократов большинства в Сенате резолюция может не получить поддержки. Краткосрочными ориентирами по паре "доллар-рубль" продолжат выступать отметки 66,8-67,6 руб./$1".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 16 января на 11 копеек, до 67,0820 руб./$1, и снизил курс евро на 11,94 копейки, до 76,9498 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 11,4 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 67,081 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 10,26 копейки к уровню понедельника, опустившись до 67,064 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 535,476 млн, из которых $643,573 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 891,903 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к понедельнику на 20,26 копейки, до 76,8325 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 28,1 копейки и составил 76,7396 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR639,153 млн, из которых EUR208,018 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR431,135 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 15 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,24 трлн рублей (при лимите 1,54 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили в ЦБ 1,296 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 15 января также провел доразмещения 15-го и 16-го выпусков, а также размещение нового 17-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 15-го выпуска почти на 3,483 млрд рублей (весь выставленный на аукцион объем) по цене отсечения 99,981% от номинала, 16-го выпуска - на сумму 68,837 млрд рублей по цене отсечения 99,962% от номинала (объем предложения со стороны ЦБ составлял почти 75,25 млрд рублей). Кроме того, Банк России разместил бумаги 17-го выпуска на 427,039 млрд рублей по цене отсечения 99,939% от номинала (объем предложения со стороны ЦБ составлял 500 млрд рублей).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты преимущественно не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 15 января опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,82% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,90% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23% и 8,68% годовых, соответственно, и лишь ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п., до 8,59% годовых.