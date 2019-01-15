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15 января 2019 года 19:23

Рынок акций РФ завершил торги консолидацией в ожидании новостей по Brexit, вырос Магнит и упали металлурги

Москва. 15 января. Рынок акций РФ завершил торги во вторник в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей по Brexit, выросли бумаги "Магнита" и упали акции металлургов и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2439,55 пункта (-0,02%, максимум дня - 2457,34 пункта, пик с 9 октября), индекс РТС - 1148,03 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар просел до 66,95 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,3%), "Газпрома" (-1,5%, до 158,15 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2% и +1,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,8% "префы", до 40,47 рубля - максимум с середины июля 2016 года).

Во вторник в Азии индексы выросли (Япония поднялась на 1%, Китай - на 1,4%) на обещаниях китайского правительства поддержать экономику страны. Власти Китая намерены расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса. Одновременно Пекин собирается поддерживать стабильность юаня и продолжать последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

Следом подрастают Европа (DAX, CAC 40, FTSE подросли на 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,7%) в ожидании новостей по Brexit.

В США во вторник вышли неплохие квартальные отчеты банков, однако негативом стала статистика по производственной активности.

Крупнейший американский банк по размеру активов J.P.Morgan резко увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года, однако этот показатель не оправдал ожидания рынка. Wells Fargo, лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США, сократил прибыль и выручку в четвертом квартале, при этом прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - хуже.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 3,9 пункта при прогнозах снижения до 10 пунктов.

Нефть во вторник подросла после резкого падения накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,26 за баррель (+2,2% и -2,5% накануне), февральская цена WTI - $52,2 за баррель (+2,8% и -2,1% в понедельник).

Трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он.

Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Согласование графика обсуждений заняло больше месяца, что несколько встревожило рынок и усилило волатильность в начале текущего года.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, день на рынке начинался с роста на фоне известий об инициативах китайских властей по снижению налогов для бизнеса. Затем уже пришлось отыгрывать снижение темпов роста германской экономики: ВВП вырос всего на 1,5%, что является худшим результатом за несколько лет. Соответственно, немедленно возникли сомнения в перспективах роста поставок "Газпрома". Также получила продолжение история с угрозами американского посла в адрес германского бизнеса. Глава австрийской компании OMV Рейнер Зеле назвал письмо абсолютно неприемлемой угрозой в адрес европейских компаний.

На валютном рынке обошлось без особых потрясений, несмотря на стартовавшую закупку ЦБ РФ валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила. Данное влияние на рубль компенсируется близостью налогового периода. Кроме того, на глобальном рынке наблюдается незначительное укрепление сырьевых валют против доллара США. Замедление китайской и европейской экономик неизбежно скажется и на темпах роста в США, что способно вынудить ФРС смягчить денежную политику или даже начать количественное стимулирование. Впрочем, до этого еще далеко.

Замедление экономики Китая способно ухудшить положение германских экспортеров, поскольку это один из ключевых рынков. Нефть подорожала на фоне закрытия ливийских нефтяных терминалов из-за плохой погоды. Из Нигерии пришли тревожные вести о захвате боевиками ИГ города Ранн. Пока это никак не отражается на нефтедобыче, но перспектива расширения конфликта на территории страны может впоследствии затронуть и производство нефти, отмечает аналитик.

Банк JPMorgan обманул ожидания инвесторов по прибыли и выручке в четвертом квартале. Авиакомпания Delta Air Lines отчиталась слабо, а UnitedHealth, напротив, выдала сильный отчет, но этого может оказаться недостаточно для всего рынка. Китайские стимулы вселяют надежды, но Европа все еще остается главным торговым партнером КНР. Поэтому замедление темпов роста экономики Германии оказалось более весомым аргументом для участников торгов. Кроме того, на вечернем отрезке торгов может повыситься волатильность на фоне голосования в Палате общин британского парламента по вопросу одобрения условий выхода из Евросоюза, считает А.Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров также считает, что настроения днем испортились после выхода слабой статистики в Германии, где темп роста ВВП страны в 2018 году оказался минимальным за последние 5 лет. К концу дня индекс МосБиржи предпринял попытки отыграть потери, но окончательно выйти в "зеленую зону" ему не удалось. В среду рынок акций будет отыгрывать новости по Brexit, также интересны советы директоров "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), объем розничных продаж и запасы нефти в США.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, игроки предпочли сократить позиции в акциях, сокращая риски перед голосованием в Палате общин парламента Великобритании по соглашению с ЕС об условиях Brexit. Голосование сильно повлияет на котировки акций, на пару EUR/USD и цену нефти. Великобритания может выходить из ЕС по "мягкому" сценарию или по "жесткому". Голосование покажет, но жесткий сценарий (план Терезы Мэй будет отвергнут) грозит нестабильностью финансовых рынков.

Тем не менее, рынок акций РФ по-прежнему выглядит сильным, и все происходящее на нем укладывается в рамки коррекции. США занимаются внутренними проблемами, и им сейчас не до антироссийских санкций. При этом в ряде стран Европы все громче звучат голоса о смягчении этих санкций. Глава МИД Италии призвал не превращать санкции против России в перманентный карательный инструмент и назвал санкции "переходной мерой", отмечает А.Верников.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, участники торгов не спешили возобновлять активные покупки, хотя с утра оптимизма придали надежды на торговую сделку между США и Китаем, а также намерение Пекина стимулировать экономику страны.

В частности, президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что торговые переговоры с КНР идут хорошо, и спрогнозировал заключение сделки между двумя странами. Кроме того, Пекин сообщил о своих намерениях поддержать слабеющую экономику страны путем снижения налогов и финансированием малого и среднего бизнеса. Одновременно правительство намерено поддержать стабильность юаня и продолжить последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

В Европе внимание инвесторов сосредоточено на результатах голосования парламента Великобритании по вопросу Brexit. Отсутствие соглашения между Лондоном и Брюсселем может оказать дополнительно давление на активы региона.

Нефть подросла на надеждах на заключение сделки между США и Китаем. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2455 пунктов, в случае закрытия любой торговой сессии выше этой отметки следующим ориентиром станет район исторических максимумов - около 2500 пунктов. Очередные сообщения о намерениях демократов США оставить санкции против En+ (MOEX: ENPL) и "РусАла" в силе не отразились на динамике бумаг, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-11,5% и -3,1% "префы"), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,3%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-3,2%).

Выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+25,1%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,9%), "префы" МГТС (MOEX: MGTS) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,636 млрд рублей (из них 10,511 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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