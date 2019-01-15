Снижение рыночных "тяжеловесов" Газпрома и Роснефти не позволило индексу Мосбиржи закрепиться выше отметки 2450 пунктов - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок закончил торги символическим снижением, несмотря на позитивные сигналы от внешних активов. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent смогла показать уверенный рост и вновь отыграла уровень 60 долларов за баррель. На внешних фондовых площадках также преобладали покупки. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,3%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 потянулись на 0,3% и 0,6% соответственно. Несмотря на это индекс МосБиржи к закрытию потерял символические 0,03%, отступив ниже 2440 пунктов. Утянули рынок вниз высоколиквидные бумаги - Газпром и Роснефть, потери которых составили 1,5% и 0,8%. Лучше рынка торговались Магнит и Мечел, рост которых составил 3,4% и 2% соответственно. Отметим, что в первой половине дня индекс МосБиржи протестировал сопротивление на уровне 2450 пунктов, пробой которого откроет рынку дорогу к годовым максимумам. Однако снижение рыночных тяжеловесов не позволило ему закрепиться выше этой отметки. Вполне возможно, что в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, уже завтра "быки" повторят попытку пробоя этого уровня", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.