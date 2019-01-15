15 января 2019 года 18:40
Евробонды РФ во вторник дорожают благодаря нефти и активизировавшемуся спросу на активы EM
Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подрастают благодаря развернувшейся вверх нефти и активизировавшемуся спросу инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 21 базисный пункт по отношению к закрытию 14 января и составила 110,1% от номинала, что соответствует доходности 4,09% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 3 базисных пункта - до 98,66% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, составив 2,49% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 6 пунктов и составил 160 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 44 базисных пункта - до 109,29% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,2% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 27 базисных пунктов - до 105,66% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,2% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 25 пунктов - до 101,28% от номинала, что соответствует доходности 4,54% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 103,41% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,065% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 45 базисных пунктов - до 97,32% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,44% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 26 базисных пунктов, до 97,19% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 4,66% годовых).
"Котировки большинства выпусков суверенных евробондов России демонстрируют сегодня небольшой рост. Покупки отмечаются как в "длинных" бумагах, так и в среднесрочных выпусках. Но в целом ценовой рост небольшой, так как сохраняется определенное напряжение из-за неуверенности инвесторов в дальнейшем росте мировых рынков капитала после ралли в начале года. В частности, US Treasuries в течение последних нескольких дней "болтаются" в боковом диапазоне, не демонстрируя ярко выраженного желания расти в цене. Более заметный рост котировок сейчас отмечается в секторе рублевых гособлигаций, которые отыгрывают позитивный внешний фон, связанный, прежде всего, с ожиданиями заключения торгового соглашения между США и Китаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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