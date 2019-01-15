Возвращение на валютный рынок ЦБ осталось незамеченным для рубля - ИК "Велес Капитал"

"Торги на внутреннем валютном рынке во вторник проходили для рубля в относительно спокойном режиме, несмотря на возобновление покупок валюты ЦБ и старт очередного налогового периода, - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В ходе торгов пара доллар/рубль преимущественно консолидировалась в узком диапазоне чуть выше 67 руб. На большинстве площадок развивающихся рынков доллар демонстрировал положительную динамику, однако для рубля укрепление американской валюты нивелировалось ростом нефтяных котировок, которые к окончанию рабочего дня прибавляли почти 2% по марке Brent. В результате к 18:00 рубль одним из немногих на площадках EM демонстрировал небольшой плюс в паре с долларом, несмотря на возвращение на рынок регулятора. К началу очередного налогового периода на межбанковском рынке сложилась весьма комфортная ситуация с рублевой ликвидностью, поэтому первые платежи в бюджет во вторник не оказали давления на ставки МБК. Впрочем, на недельных депозитах в ЦБ банки сохранили объем средств вблизи минимальных за последний год значений (1,3 трлн руб.), хотя регулятор увеличил лимит на недельном аукционе до 1,54 трлн руб.".