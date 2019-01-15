Разворот американских фьючерсов и нефти вновь не дал Индексу Мосбиржи закрепиться выше сопротивления 2445 пунктов - Алор Брокер

"Разворот американских фьючерсов и нефти в районе полудня вновь не дал Индексу Мосбиржи закрепиться выше сопротивления 2445 пунктов и отложил надежды на поход к историческим максимумам. В символическом плюсе открылась фондовая Америка, демонстрируя в первые минуты торгов настрой на рост. Это вызвало заметные покупки и российских акций. Однако риск переноса позиций через ночь велик, если это не дивидендные акции. Сегодня вечером состоится голосование в британском парламенте по вопросу выхода страны из ЕС. И результаты решения парламентариев плохо поддаются прогнозу. Очевидно, что исход голосования отразится на всех рынках, в том числе американском, который находится в состоянии неустойчивого равновесия и может резко отреагировать на событие. Без растущей Америки мы вверх не пойдем. Немного обнадеживает нефть, которая вновь пытается уйти выше 60 долларов за баррель. Поддерживает рынок в целом и Сбербанк, отыгрывающий хорошую отчетность. Но покупать бумаги банка до выхода его акций выше 200 рублей опасно. Оправдывается и наш утренний прогноз относительно небольшого укрепления рубля во второй половине дня. Возможно, мы видим покупки российской валюты нерезидентами. Во многом для рубля знаковым станет завтрашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ - он покажет спрос на рублевые обязательства", - отмечают аналитики "Алор Брокер".