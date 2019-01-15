.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Наш рынок акций по-прежнему выглядит сильным, и все происходящее на нем укладывается в рамки коррекции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
.
15 января 2019 года 17:40
Наш рынок акций по-прежнему выглядит сильным, и все происходящее на нем укладывается в рамки коррекции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Сегодня индекс МосБиржи находится на отрицательной территории - рисковать никто не хочет, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. В палате общин Великобритании состоится голосование о соглашении с ЕС об условиях выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Голосование сильно повлияет на завтрашние котировки акций, на пару Eur/Usd и на цену нефти. Великобритания может выходить из ЕС по "мягкому" сценарию или по "жесткому". Голосование покажет, но жесткий сценарий (план Терезы Мэй будет отвергнут) грозит нестабильности финансовых рынков. Результаты голосования станут известны после окончания основной сессии МосБиржи. Дополнительным негативом явились опасения Президента Alibaba Group Майкла Эванса по поводу замедления экономики Китая, которые он высказал на ежегодной конференции Национальной федерации розничной торговли. Из-за этого курс акций Alibaba Group снизился на 1,35%. "При этом наш рынок по-прежнему выглядит сильным, и все происходящее на нем укладывается в рамки коррекции, - указывает эксперт ИК. - Почему рынок сильный? США занимаются внутренними проблемами и им сейчас не до антироссийских санкций. При этом в ряде стран Европы все громче звучат голоса о смягчении этих санкций. Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези призвал не превращать санкции против России в перманентный карательный инструмент назвал санкции "переходной мерой". Ну и с технической точки зрения, на дневных графиках большинства акций нет медвежьих расхождений по индикатору RSI. Под какую идею сейчас агрессивно играть на понижение? Коррекция от 62 долларов по нефти носит технический характер и вряд ли будет существенной. Секретариат ОПЕК в ближайшие дни планирует опубликовать детальные данные об уровнях сокращения добычи странами ОПЕК+ в рамках решения, принятого на встрече 7 декабря в Вене. В результате инвесторы узнают целевые ориентиры по нефтедобыче по всем нефтедобывающим странам. Рынок нефти станет более прозрачным и это хорошо. Ожидания по отчетности американской компаний позитивные. По четвертому кварталу ожидается рост прибыли 12,3% (пятый месяц подряд двухзначной прибыли), также ожидается рост выручки на 6,1%".
.
15 января 2019 года 19:30
Москва. 15 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.15 января 2019 года 19:23
Рынок акций РФ завершил торги консолидацией в ожидании новостей по Brexit, вырос Магнит и упали металлурги
Москва. 15 января. Рынок акций РФ завершил торги во вторник в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips в ожидании новостей по Brexit, выросли бумаги "Магнита" и упали акции металлургов и "Газпрома". читать дальше
.15 января 2019 года 19:03
Снижение рыночных "тяжеловесов" Газпрома и Роснефти не позволило индексу Мосбиржи закрепиться выше отметки 2450 пунктов - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок закончил торги символическим снижением, несмотря на позитивные сигналы от внешних активов. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent смогла показать уверенный рост и вновь отыграла уровень 60 долларов за баррель. На внешних фондовых площадках также... читать дальше
.15 января 2019 года 18:48
"Торги на внутреннем валютном рынке во вторник проходили для рубля в относительно спокойном режиме, несмотря на возобновление покупок валюты ЦБ и старт очередного налогового периода, - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"... читать дальше
.15 января 2019 года 18:40
Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подрастают благодаря развернувшейся вверх нефти и активизировавшемуся спросу инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 января 2019 года 18:26
Разворот американских фьючерсов и нефти вновь не дал Индексу Мосбиржи закрепиться выше сопротивления 2445 пунктов - Алор Брокер
"Разворот американских фьючерсов и нефти в районе полудня вновь не дал Индексу Мосбиржи закрепиться выше сопротивления 2445 пунктов и отложил надежды на поход к историческим максимумам. В символическом плюсе открылась фондовая Америка, демонстрируя в первые минуты торгов настрой на рост. Это... читать дальше
.15 января 2019 года 17:08
Цены нефтяного рынка в начале недели фиксируются вблизи 60$ - постепенное восстановление ценовой конъюнктуры, на взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, продолжается. В понедельник котировки Brent снижались ниже уровня в 59$, но, по нашим оценкам, данное движение носило... читать дальше
.15 января 2019 года 16:39
"К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4020 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,82%, недельная - до 7,90%, а месячная осталась на уровне 8,23%. С 15 января ЦБ РФ проводит активную закупку валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила. Однако данное влияние... читать дальше
.15 января 2019 года 16:14
"Отечественный рынок акций имеет достаточно поводов для закрытия дня в "минусе". Китайские стимулы вселяют надежды, но Европа всё ещё остаётся главным торговым партнёром. Поэтому замедление темпов роста экономики Германии оказалось более весомым аргументом для участников торгов. Кроме того, на... читать дальше
.15 января 2019 года 15:47
"Технологические компании, являясь традиционными локомотивами фондовых рынков, и в 2019 году смогут обеспечить привлекательную потенциальную доходность для инвесторов. Российский сегмент IT-рынка продемонстрирует рост в первую очередь благодаря внедрению цифровых технологий на государственном... читать дальше
.15 января 2019 года 15:44
Рубль стабилен к доллару и укрепляется к евро во вторник днем благодаря стабилизации ситуации на мировых рынках
Москва. 15 января. Доллар США стабилен, евро умеренно снижается в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.15 января 2019 года 15:24
Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично, но всё может измениться за считанные дни - ИК "ФИНАМ"
"Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Дальнейшая динамика рынков акций будет зависеть от исходов голосования в парламенте Великобритании. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично, но всё может измениться... читать дальше
.15 января 2019 года 14:55
Согласно опубликованной в понедельник статистике, китайский экспорт и импорт сократились в декабре в годовом выражении на 4,4% и 7,6% соответственно, что стало худшей динамикой за последние два года, констатирует главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Эти результаты стали шоком для рынков,... читать дальше
.15 января 2019 года 14:30
"Ухудшение погоды в большей части Соединенных Штатов в прошедшие выходные привело к скачку цен на природный газ. На фоне ожиданий роста спроса на сырье в Северной Америке котировки прибавили более 10%. Зимний период, как правило, сопровождается резкими колебаниями цен. Объем запасов топлива,... читать дальше
.15 января 2019 года 13:59
До 6 февраля покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила будут составлять 15,6 млрд рублей в день, что не может не отразиться на курсе рубля - eToro
" Новую неделю российская валюта начала с роста, несмотря на снижение котировок нефти и в целом негативное отношение к риску, - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Но во вторник рубль все же вынужден отступать, правда, в сдержанном режиме,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.