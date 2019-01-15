Наш рынок акций по-прежнему выглядит сильным, и все происходящее на нем укладывается в рамки коррекции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Сегодня индекс МосБиржи находится на отрицательной территории - рисковать никто не хочет, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. В палате общин Великобритании состоится голосование о соглашении с ЕС об условиях выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Голосование сильно повлияет на завтрашние котировки акций, на пару Eur/Usd и на цену нефти. Великобритания может выходить из ЕС по "мягкому" сценарию или по "жесткому". Голосование покажет, но жесткий сценарий (план Терезы Мэй будет отвергнут) грозит нестабильности финансовых рынков. Результаты голосования станут известны после окончания основной сессии МосБиржи. Дополнительным негативом явились опасения Президента Alibaba Group Майкла Эванса по поводу замедления экономики Китая, которые он высказал на ежегодной конференции Национальной федерации розничной торговли. Из-за этого курс акций Alibaba Group снизился на 1,35%.

"При этом наш рынок по-прежнему выглядит сильным, и все происходящее на нем укладывается в рамки коррекции, - указывает эксперт ИК. - Почему рынок сильный? США занимаются внутренними проблемами и им сейчас не до антироссийских санкций. При этом в ряде стран Европы все громче звучат голоса о смягчении этих санкций. Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези призвал не превращать санкции против России в перманентный карательный инструмент назвал санкции "переходной мерой". Ну и с технической точки зрения, на дневных графиках большинства акций нет медвежьих расхождений по индикатору RSI. Под какую идею сейчас агрессивно играть на понижение? Коррекция от 62 долларов по нефти носит технический характер и вряд ли будет существенной. Секретариат ОПЕК в ближайшие дни планирует опубликовать детальные данные об уровнях сокращения добычи странами ОПЕК+ в рамках решения, принятого на встрече 7 декабря в Вене. В результате инвесторы узнают целевые ориентиры по нефтедобыче по всем нефтедобывающим странам. Рынок нефти станет более прозрачным и это хорошо. Ожидания по отчетности американской компаний позитивные. По четвертому кварталу ожидается рост прибыли 12,3% (пятый месяц подряд двухзначной прибыли), также ожидается рост выручки на 6,1%".