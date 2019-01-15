На валютном рынке без особых потрясений - "Открытие Брокер"

"К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4020 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,82%, недельная - до 7,90%, а месячная осталась на уровне 8,23%. С 15 января ЦБ РФ проводит активную закупку валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила. Однако данное влияние на рубль компенсируется близостью налогового периода. Кроме того, на глобальном рынке наблюдается незначительное укрепление сырьевых валют против доллара США. Замедление китайской и европейской экономик неизбежно скажется и на темпах роста в США, что способно вынудить ФРС смягчить денежную политику или даже начать количественное стимулирование. Впрочем, до этого ещё далеко. Премьер-министр РФ Д. Медведев выступал на пленарном заседании Гайдаровского форума, где отметил роль США в ускорении глобальной дедолларизации. В самом деле, до последнего времени Европу особо не беспокоил тот факт, что она расплачивается за энергоносители долларами США, но в последние месяцы дискуссии на эту тему приобрели постоянный характер. Важно также отметить заявление заместителя министра финансов С. Сторчака о том, что Минфин не будет пытаться реализовывать план заимствований за счёт премий, так как не видит рисков, связанных с его невыполнением. ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации 16-го выпуска на 68,838 млрд рублей при предложении 75 млрд рублей. Спрос совпал с реализуемым объёмом, а средневзвешенная доходность составила 8,21%", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.