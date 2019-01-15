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15 января 2019 года 15:44

Рубль стабилен к доллару и укрепляется к евро во вторник днем благодаря стабилизации ситуации на мировых рынках

Москва. 15 января. Доллар США стабилен, евро умеренно снижается в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 67,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 1,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,695 руб./EUR1, опустившись на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 8,5 копейки - до 71,41 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 16 января на 11 копеек, до 67,0820 руб./$1, и снизил курс евро на 11,94 копейки, до 76,9498 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля по отношению к бивалютной корзине в ходе дневных торгов 15 января связано, прежде всего, с возобновившимся ростом мировых цен на нефть. Вместе с тем некоторое давление на курс нацвалюты оказывают возобновившиеся во вторник после долгого перерыва покупки валюты на открытом рынке для нужд Минфина в рамках бюджетного правила. Как сообщил Минфин в конце прошлой недели, совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты, составит с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей (этот объем минимальный с апреля 2018 года). Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 15,6 млрд рублей.

Нефть эталонных марок восстанавливается в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Эксперты рассчитывают на сокращение запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали заявления властей Китая о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,22%, до $59,71 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,28% - до $51,45 за баррель.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "торги на внутреннем валютном рынке во вторник проходят в относительно спокойном режиме, несмотря на ряд важных событий в виде возобновления покупок валюты Центробанком для нужд Минфина, а также старта очередного периода обязательных платежей в бюджет. Доллар несколько отступил от уровней, занятых накануне днем, когда американская валюта поднималась до 67,3 руб./$1, однако по-прежнему удерживает позиции чуть выше 67 руб./$1. Внешний фон представляется нейтральным для рубля во вторник. На большинстве площадок развивающихся рынков доллар к середине дня торговался в "зеленой зоне", однако не демонстрировал ярко выраженного укрепления. Индекс доллара после 12:00 МСК находился в символическом плюсе, однако его позиции сдерживаются неопределенностью, связанной с приостановкой работы правительственных учреждений в США. При этом на стороне рубля выступают растущие котировки нефти. Старт налогового периода на внутреннем рынке сопровождается комфортной ситуацией с рублевой ликвидностью, поэтому уплата обязательных страховых взносов не окажет видимой поддержки рублю".

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, "в ночь на вторник спрос на риск немного подрос. Зампред ФРС США Ричард Кларида высказал мнение, что, возможно, не следует придавать слишком большого значения последнему "точечному графику", который предусматривает два повышения ставки Федрезерва в 2019 году. Это дает нам дополнительные основания полагать, что американский регулятор, вероятно, воздержится от повышения процентной ставки по меньшей мере до июня. Дополнительным поводом для оптимизма стало заявление китайских властей о снижении налогов, чтобы простимулировать экономический рост в стране. Впрочем, ближе к вечеру настроение инвесторам могут испортить итоги голосования в британском парламенте, членам которого предстоит принять решение по согласованному правительством страны плану выхода из ЕС. Многие ожидают, что парламентарии откажутся одобрить план Терезы Мэй, и такой сценарий чреват усилением неопределенности, в частности, в этом случае возможен как "жесткий Brexit", так и повторный референдум".

"Внешний фон для российской валюты можно охарактеризовать как нейтральный. Большинство валют развивающихся рынков сегодня сдержанно укрепляется в паре с долларом США, отыгрывая новости о том, что КНР проведет более масштабное снижение налогов с целью поддержать экономический рост. Нефтяные цены восстанавливаются после снижения накануне, что также выступает в качестве фактора поддержки для российских активов. Сегодня Банк России возобновляет покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Данный фактор, скорее всего, не окажет влияния на динамику рубля, поскольку решение ЦБ возобновить покупки, объявленное около месяца назад, уже учтено участниками рынка в текущих котировках. Помимо возобновления валютных операций Минфина сегодня стартует налоговый период. Совокупный объем платежей оценивается в объеме 1,5 трлн рублей. Повышенный спрос на рублевую ликвидность сможет оказать определенную поддержку национальной валюте", - считают эксперты Нордеа банка.

По их мнению, "отдельного внимания заслуживает тема отмены ограничений в отношении компаний Олега Дерипаски, инициированная в конце 2018 года Минфином США. Сегодня в Сенате запланировано голосование по резолюции о блокировке планов Минфина США о снятии санкции в отношении данных компаний. С учетом отсутствия у демократов большинства в Сенате резолюция может не получить поддержки. Краткосрочными ориентирами по паре "доллар-рубль" продолжат выступать отметки 66,8-67,6 руб./$1".

Банк России провел во вторник, 15 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,24 трлн рублей (при лимите 1,54 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили в ЦБ 1,296 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 15 января также запланировал провести аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 15-го и 16-го выпусков, а также размещение нового 17-го выпуска. К середине дня Центробанку удалось разместить бумаги 16-го выпуска на 68,837 млрд рублей по цене отсечения 99,962% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял почти 75,25 млрд рублей. Кроме того, Банк России разместил бумаги 17-го выпуска на 427,039 млрд рублей по цене отсечения 99,939% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 500 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты преимущественно не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 15 января опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,82% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,90% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23% и 8,68% годовых, соответственно, и лишь ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п., до 8,59% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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