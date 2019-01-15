Природный газ дорожает в США на фоне плохой погоды - Julius Baer

"Ухудшение погоды в большей части Соединенных Штатов в прошедшие выходные привело к скачку цен на природный газ. На фоне ожиданий роста спроса на сырье в Северной Америке котировки прибавили более 10%. Зимний период, как правило, сопровождается резкими колебаниями цен. Объем запасов топлива, находящийся ниже средних исторических значений, повышает риски нехватки предложения и создает благоприятную почву для роста котировок. При этом, если в оставшиеся до конца зимы недели температура не опустится очень низко, североамериканский рынок природного газа должен вернуться к сбалансированному состоянию. Спрос на экспортный СПГ увеличивается, что сокращает объем предложения на внутреннем рынке, особенно на фоне введения в строй новых терминалов. Однако добыча газа также демонстрирует сильный рост благодаря увеличению буровой активности и улучшению инфраструктуры поставок. Кроме того, недавний рост цен на природный газ может заставить электростанции переключиться на потребление угля, что также приведет к формированию дополнительного предложения на рынке. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и ожидаем движение котировок природного газа на уровне 3,5 долл. США за миллион британских термальных единиц в краткосрочной перспективе. С приближением конца зимы и отопительного сезона вероятность колебания котировок из-за ухудшения погодных условий будет снижаться", - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.