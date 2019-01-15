Внешний фон представляется нейтральным для рубля во вторник - ИК "Велес Капитал"

Торги на внутреннем валютном рынке во вторник проходят в относительно спокойном режиме, несмотря на ряд важных событий в виде возобновления покупок валюты ЦБ и Минфином, а также старта очередного периода обязательных платежей в бюджет, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Доллар несколько отступил от уровней, занятых накануне днем (в понедельник американская валюта поднималась до 67,3 руб.), однако по-прежнему удерживает позиции чуть выше 67 руб., торгуясь к середине дня в незначительном плюсе.

Внешний фон представляется нейтральным для рубля во вторник. На большинстве площадок развивающихся рынков доллар к середине дня торговался в зеленой зоне, однако не демонстрировал ярко выраженного укрепления. Индекс USD после 12:00 находился в символическом плюсе, однако его позиции сдерживаются неопределенностью, связанной с приостановкой работы правительственных учреждений в США. При этом на стороне рубля выступали котировки нефти, которые хоть и вновь опустились ниже 60 долл. за баррель марки Brent, однако после первой половины дня во вторник прибавляли порядка 0,6%.

"Старт налогового периода на внутреннем рынке сопровождается комфортной ситуацией с рублевой ликвидностью, поэтому уплата обязательных страховых взносов не окажет видимой поддержки рублю. При этом не исключено, что на сегодняшнем депозитном аукционе ЦБ банки увеличат объем ликвидности на депозитах у регулятора, несмотря на первые налоговые платежи. Напомним, что неделей ранее банки сократили объем средств на аукционных депозитах в ЦБ до минимальных уровней (1,3 трлн руб.), так как, судя по росту задолженности по инструментам рефинансирования ЦБ, часть участников рынка испытывала потребности в рублевой ликвидности после длинных выходных. Сегодня регулятор предложит к размещению 1,54 трлн руб., и пока банки располагают свободными средствами и для проведения платежей в бюджет, и для увеличения позиции на депозитах в ЦБ", - заключает эксперт ИК.