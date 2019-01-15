Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, индекс МосБиржи превысил 2450п и обновил максимум с начала октября

Москва. 15 января. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на новостях о планах правительства КНР поддержать экономику страны; индекс МосБиржи превысил отметку 2450 пунктов и обновил максимум с начала октября.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2456,32 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1154,3 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар стоит 67,03 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8% и +1,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%).

"Префы" Сургутнефтегаза" выросли до 39,96 рубля - максимум с середины июля 2016 года.

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,1%).

Во вторник в Азии индексы выросли (Япония поднялась на 1%, Китай - на 1,4%) на обещаниях китайского правительства поддержать экономику страны, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) и поднимается Европа (FTSE растет на 0,8%).

Власти Китая намерены расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса. Одновременно Пекин собирается поддерживать стабильность юаня и продолжать последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

Нефть утром во вторник также возобновила рост после резкого падения накануне поздно вечером, хотя цена Brent все еще на $0,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,68 за баррель (+1,2% и -2,5% накануне), февральская цена WTI - $51,53 за баррель (+1,4% и -2,1% в понедельник).

Трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он.

Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Согласование графика обсуждений заняло больше месяца, что несколько встревожило рынок и усилило волатильность в начале текущего года.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, для рынков сейчас актуальной остается тема замедления китайской и мировой экономики. Во вторник поводом для роста стали заявления представителей КНР о готовности активно вводить стимулы для поддержания замедляющейся экономики страны в условиях торговых ограничений для достижения целей 2019г, которые должны быть представлены в марте. Речь может идти о снижении налогов для малого бизнеса и перерабатывающей промышленности, поддержании спроса в автомобилестроении и увеличении госрасходов. На волне позитивной динамики азиатский индексов индекс МосБиржи поднялся к 2450 пунктам.

Второй темой, которая волнует рынки, является продолжающаяся частичная остановка работы правительства США. Во вторник Палата представителей должна рассмотреть две резолюции, направленные на преодоление кризиса и возобновление финансирования федерального правительства с 1 февраля. Другой важной темой уже для России может стать инициированное демократами голосование в Сенате по предотвращению снятия санкций с "РусАла". Вероятно, в отсутствии большинства по этому вопросу голосование не увенчается успехом.

Другим важным событием вторника станет голосование в парламенте Великобритании по соглашению о выходе из ЕС. У парламентариев по-прежнему нет единого мнения по данному вопросу, а Европарламент не готов идти на уступки в условиях сделки. Итогом голосования может стать попытка перенести голосование на более поздний срок и провести очередные консультации с ЕС, полагает Р.Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, стимулы китайского правительства могут смягчить замедление ведущей экономики Азии, но вряд ли полностью компенсируют негативное влияние торговой войны. Тем не менее, идея может поддержать рынки в краткосрочной перспективе. Одной из главных тем вторника станет голосование британского парламента по вопросу соглашения о выходе из Евросоюза. Накануне голосование состоялось в Палате лордов, где Тереза Мэй потерпела безоговорочное поражение. Лейбористский депутат баронесса Смит выдвинула на голосование предложение с осуждением условий проекта сделки по выходу из Евросоюза. За предложение проголосовали 321 депутат, а против - лишь 152. Лидер парламентской оппозиции Палаты общин уже предположил возможность выражения недоверия премьер-министру и досрочный роспуск парламента.

У российского рубля начинаются активные дни, что связано с возобновлением покупок валюты в рамках бюджетного правила. Как минимум в краткосрочной перспективе это будет оказывать давление на отечественную валюту, считает аналитик.

В свою очередь, заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин полагает, что продолжение переговоров США и Китая по торговым отношениям является ключевой темой для рынков и вместе с возобновлением полноценной работы правительства США эти два фактора способны придать мощный позитивный импульс рынкам, так что любые благоприятные новости с этих направлений поддерживают покупателей.

Среди макростатистики вторника внимание стоит обратить на торговый баланс еврозоны и США, "Красную книгу" в США, а также выступления главы ЕЦБ и членов FOMC. Уже поздно вечером пройдет голосование по Brexit. Для рубля возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ пока не несет больших исков из-за локального спроса на рубль со стороны резидентов, но это кратковременная поддержка, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+18,9%, до 0,2466 рубля - максимум с февраля 2018г), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+16%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+6,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,785 млрд рублей (из них 2,021 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Рк вч

MOEX$#&: AFKS, APTK, DASB, DZRD, KLSB, LKOH, MGNT, MOEX, MTLR, MTSS, NVTK, OMZZ, PLSM, PRFN, PSKB, RASP, ROSN, RTKM, RUALR, SBER, VTBR