Рубль незначительно дешевеет в основных валютных парах в ходе утренних торгов вторника - "Нордеа Банк"

"Рубль незначительно дешевеет в основных валютных парах в ходе утренних торгов вторника. При этом внешний фон для российской валюты можно охарактеризовать как нейтральный. Большинство валют развивающихся рынков сегодня сдержанно укрепляется в паре с долларом США, отыгрывая новости о том, что КНР проведет более масштабное снижение налогов с целью поддержать экономический рост. Нефтяные цены восстанавливаются после снижения накануне, что также выступает в качестве фактора поддержки для российских активов. Напомним, что сегодня Банк России возобновляет покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Данный фактор по нашим оценкам не окажет влияния на динамику российской валюты, поскольку решение ЦБ возобновить покупки, объявленное около месяца назад, уже учтено участниками рынка в текущих котировках. Помимо возобновления валютных операций Минфина сегодня стартует налоговый период. Совокупный объем платежей оценивается в объеме 1,5 трлн руб. Повышенный спрос на рублевую ликвидность сможет оказать определенную поддержку национальной валюте. Отдельного внимания заслуживает тема отмены ограничений в отношении компаний О. Дерипаски, инициированная в конце 2018г. Минфином США. Сегодня в Сенате запланировано голосование о резолюции по блокировке планов Минфина США о снятии санкции в отношении данных компаний. С учетом отсутствия у демократов большинства в Сенате резолюция может не получить поддержки. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 66.8-67.6", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".