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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сегодня Банк России возобновляет скупку валюты на рынке, и многие инвесторы опасаются последствий увеличения спроса - "НФК-Сбережения"
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15 января 2019 года 11:22

Сегодня Банк России возобновляет скупку валюты на рынке, и многие инвесторы опасаются последствий увеличения спроса - "НФК-Сбережения"

Сегодня Банк России возобновляет скупку валюты на рынке, и многие инвесторы опасаются последствий увеличения спроса. Однако у рынка свои законы и своя логика, и в тот момент, когда подавляющему большинству перспектива становится очевидной, начинают происходить сюрпризы. "Действительно, все не могут заработать на рынке, скорее происходит обратная ситуация - перераспределение капиталов в пользу более дальновидного и нестандартно мыслящего меньшинства, - указывает главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. В этой связи эксперт попытался рассмотреть некоторые доводы в пользу неожиданного сценария, в котором возобновится тренд на восстановление рубля по отношению к ключевым валютам.

"Для начала замечу, что обо всех негативных факторах, перечисленных выше, известно уже достаточно давно, - отмечает А. Кузьмин. - При этом рубль ослаб против американского доллара по итогам года более чем на 20%. Рискну предположить, что в этом изменении во многом уже заложены все те негативные ожидания, о которых так активно рассуждают в настоящее время. Таким образом, если реальность в ближайшее время окажется не столь мрачной, как предполагалось, то это напротив станет поводом для восстановительной динамики рубля. Иными словами, покупки валюты на ожиданиях во многом состоялись. В то время как по факту наступления ожидаемых событий должна наблюдаться фиксация прибыли. И в этом смысле для тех, кто отыгрывает эту идею, интересует вопрос, кому эту валюту затем реализовать. Как гарантировать конечный спрос по текущим достаточно высоким уровням. И здесь на выручку приходят Минфин и Банк России со своим бюджетным правилом. А если спрос на валюту окажется недостаточным, то еще и отложенные покупки запустят. О том, как мегарегулятор "эффективно" конвертирует валюты, мы наслышаны. В памяти всплывают недавние примеры конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшиеся убытком в $4,5 млрд и обесценивающиеся вложения резервов в юани.

Примечательно, что при всем при этом в иностранной прессе проскальзывают мнения о существенной недооцененности рубля. В частности, об этом говорится в статье The economist от 12 января".

И, наконец, эксперт дает еще один сценарий, связанный с геополитикой: "Пока внимание общественности устремлено на Дальний Восток, где начался процесс согласования мирного договора и рассматриваются риски передачи Японии некоторых островов, возможно, более значимые события могут произойти на западе. В частности, стоит обратить внимание на ситуацию вокруг Белоруссии. И здесь, кстати, уместно вспомнить упоминание президента Владимира Путина на последней большой пресс-конференции про население в 160 млн человек".

Опубликовано: /"НФК-Сбережения"/
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