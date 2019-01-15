Дебютный первичный аукцион ОФЗ в 2019 году станет исключительно важным индикатором настроений на рынке - Росбанк

"Дебютный первичный аукцион ОФЗ в 2019 году станет исключительно важным индикатором настроений на рынке. С учетом того, что прошлый аукцион состоялся достаточно давно (26 декабря), а кривая ОФЗ с того момента обвалилась на впечатляющие 18-41 бп, Минфин, безусловно, будет рассчитывать на успех. С другой стороны, ведомство будет держать в голове цель не напугать участников рынка "валом" первичного предложения. Как следствие, выбор, вероятно, падет на новые бумаги объемом 30-40 млрд руб., рассредоточенные между разными участками кривой (5/10 лет) и, возможно, между разными типами инструментов (ОФЗ-ПД/ОФЗ-ИН). Мы также полагаем, что успех аукциона мог бы приоткрыть "окно" и для компаний, стремящихся закрыть планы по заимствованиям, не дожидаясь возможной реализации многочисленных рисков для финансовых рынков на горизонте февраля и, в особенности, марта текущего года", - отмечают в Росбанке.