Рубль слегка укрепился к доллару и стабилен к евро на старте торгов на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 15 января. Доллар США слегка снизился, курс евро относительно стабилен на "Московской бирже" во вторник утром; рубль немного подрос к бивалютной корзине на фоне возобновившегося повышения нефтяных котировок. При этом определенное давление на курс рубля в ходе торгов 15 января могут оказать возобновившиеся покупки валюты для нужд Минфина в рамках бюджетного правила.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,96-67,08 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,04 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,92 руб./EUR1 (+1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась чуть более чем на 1 копейку к уровню закрытия понедельника и составила 71,486 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,92 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля в начале торгов 15 января связано, прежде всего, с возобновившимся ростом мировых цен на нефть. Вместе с тем некоторое давление на курс нацвалюты оказывают возобновившиеся во вторник после долгого перерыва покупки валюты на открытом рынке для нужд Минфина в рамках бюджетного правила.

Цены на нефть во вторник возобновили повышение после падения накануне, связанного с новыми признаками ослабления роста китайской экономики. Трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 1,25%, до $59,73 за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт на Brent упал в цене на 2,46% - до $58,99 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он. Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Как сообщил Минфин в конце прошлой недели, совокупный объем средств, направляемых министерством на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей (этот объем минимальный с апреля 2018 года, когда на покупку было направлено 240,7 млрд рублей). Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 15,6 млрд рублей.