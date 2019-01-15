Сегодня ожидаем увидеть попытки рубля укрепиться до отметок 66.50-67.00/USD - РФПИ

"Рубль провел вчерашние торги довольно стабильно и уверенно, завершив день лишь с минимальными потерями к USD (-0.26%). В начале дня небольшое ослабление рубля до отметок 67.30/USD было вызвано понижением котировок сырья Brent до US$59.50/брл., но их последовавшее восстановление во второй половине локальной сессии позволило российской валюте довольно быстро нивелировать почти все утренние потери. В целом, торги проходили безыдейно при крайне низких оборотах даже для первых торговых дней этого года. Сегодня ЦБ начнет покупки валюты в рамках реализации бюджетного правила на 15.6 млрд. руб. в день или около US$232 млн по текущему курсу. Повторимся, что, по нашим ожиданиям, какого-либо влияния на курс рубля эти операции иметь не будут. Сегодня ожидаем увидеть попытки рубля укрепиться до отметок 66.50-67.00/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.