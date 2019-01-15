Утренние прогнозы: цель индекса Мосбиржи - 2450 пунктов

По мнению аналитиков, российский рынок акций во вторник на волне позитивной динамики внешних рынков начнет торги ростом.

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как нейтральный. Сегодняшний день будет примечателен сразу несколькими ключевыми событиями. Банк России после перерыва, взятого в августе прошлого года, возвращается на валютный рынок для пополнения резервов в рамках бюджетного правила. До 6 февраля ежедневный объем покупок будет составлять примерно 15,6 млрд руб. Это приведет к увеличению давления на рубль, который протестирует уровень 67,5 в паре с долларом. В то же время резкого снижения удастся избежать, так как о планах регулятора было известно заранее. Дополнительным фактором поддержки выступят существенные налоговые выплаты, которые ожидаются до конца месяца".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под действием внешнего фона, однако закрепление выше важного уровня 1150 пунктов пока выглядит маловероятным - ожидания инвесторов остаются под влиянием слишком большого числа факторов неопределенности, включая возможные последствия ограничения финансирования работы правительства США, а также Brexit. Последний вопрос сегодня будет вынесен на голосование в британском парламенте, и наиболее вероятным сценарием считается отказ парламентариев одобрить вариант соглашения с ЕС, предложенный премьер-министром (результаты голосования, как ожидается, станут известны вечером после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне 66,5-67 по паре доллар-рубль".

Промсвязьбанк: "Российский рынок акций сегодня на волне позитивной динамики азиатских индексов может начать торги ростом и продолжит движение к отметке в 2450 пунктов по индексу Мосбиржи".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка во вторник ситуация на внешних площадках, на наш взгляд, выглядит достаточно позитивно. Рост фьючерсов на североамериканские и азиатские индексы, по нашему мнению, на открытии торгов будет поддержан европейскими площадками, по индексу МосБиржи мы ожидаем попыток роста в район 2445-2450 пунктов, по индексу РТС 1153-1157 пунктов. Во второй половине дня интерес инвесторов заслуживает голосование в Британском парламенте по вопросу выхода страны из ЕС, в случае отказа от соглашения мы ожидаем негативной реакции рынков".