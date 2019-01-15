Валютные покупки Минфина начнут формировать долгосрочную поддержку рублю - "Открытие Брокер"

"Рубль готовился к возобновлению покупок валюты в рамках бюджетного правила. Однако к вечеру понедельника доллар усилил своё ослабление на глобальном рынке, а сырьевые валюты ликвидировали утренние потери против "американца". Кроме того, на фоне стабильности рынка долга валютные покупки Минфина уже начнут формировать долгосрочную поддержку рублю, так как уже в I квартале внешний долг РФ окажется меньше международных резервов. Кроме того, возобновление покупок на свободном рынке почти совпадает с январским периодом налоговых платежей. Соответственно предложение валюты на рынке будет достаточно существенным. Поэтому можно говорить о том, что риски сильного ослабления рубля пока кажутся незначительными", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.