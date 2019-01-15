Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 15 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник из-за опасений, связанных с торможением роста экономики Китая и в мире в целом. Кроме того, инвесторов тревожит частичная приостановка работы правительства США, которая продолжается уже 25-й день подряд и является самой длительной в истории страны. Объем китайского экспорта в юанях в декабре увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экономисты в среднем ожидали повышения на 6,6%. Объем импорта упал на 3,1% при ожидавшемся рынком росте на 12%. При этом в пересчете на доллары США декабрьское падение китайского экспорта стало максимальным за два года - 4,4%. В понедельник подтвердились данные о сокращении продаж автомобилей в Китае в прошлом году, что было воспринято рынком как еще один признак торможения экономики.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут во вторник на обещаниях китайского правительства поддержать экономику страны. Власти Китая намерены расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса. Одновременно Пекин собирается поддерживать стабильность юаня и продолжать последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику. В материковом Китае и Гонконге дорожают акции автопроизводителей и компаний, связанных с потребительским сектором, поскольку власти вновь пообещали предпринять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники.

На этом фоне сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9%, до 152 пунктов. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили по 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,84%. Индийский Sensex увеличился на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, поднялся на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть во вторник возобновили повышение после падения накануне, связанного с новыми признаками ослабления роста китайской экономики. Трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 1,4%, до $59,82 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,43% - до $51,23 за баррель. По итогам торгов в понедельник ближайший контракт на Brent упал в цене на 2,46% - до $58,99 за баррель, а WTI подешевела на 2,09%, до $50,51 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он. Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в понедельник в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,837 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,876 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 января вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (12-14 января) 0,17%, поднявшись до 577,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-05" (+2%), "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+1,18%) и "Газпром БО-23" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром капитал БО-04" (-0,41%), "Газпром БО-22" (-0,39%) и "Газпром капитал БО-03" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 17-20-го купонов по биржевым облигациям серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 в размере 8,5% годовых. 6-летние облигации общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года. Объем выпуска БО-18 - 100 млрд рублей, БО-19 - БО-23 - по 50 млрд рублей, БО-25 - БО-26 - по 25 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок размещения облигаций составит 6 лет, бумаги имеют квартальные купоны. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По выпускам 28 января предстоит оферта.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,95% годовых. Банк разместил бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 8,18% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в январе 2014 года. Ставка 1-го купона была определена эмитентом в размере 8,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Срок обращения эмиссии составит 10 лет. По выпуску 25 января предстоит оферта, агентом по приобретению выступит Sberbank CIB.