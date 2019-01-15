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15 января 2019 года 09:34

Нефть возобновила рост

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут во вторник. Цены на нефть во вторник возобновили повышение.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник из-за опасений, связанных с торможением роста экономики Китая и в мире в целом.

Кроме того, инвесторов тревожит частичная приостановка работы правительства США, которая продолжается уже 25-й день подряд и является самой длительной в истории страны.

Объем китайского экспорта в юанях в декабре увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экономисты в среднем ожидали повышения на 6,6%. Объем импорта упал на 3,1% при ожидавшемся рынком росте на 12%.

При этом в пересчете на доллары США декабрьское падение китайского экспорта стало максимальным за два года - 4,4%.

Несмотря на торговые споры Китая и США, положительное сальдо для КНР по итогам 2018 года было максимальным по крайней мере с 2006 года - $323 млрд. Китайские экспортеры ускоряли отгрузку товаров из-за угрозы новых пошлин и других ограничений со стороны США.

В понедельник подтвердились данные о сокращении продаж автомобилей в Китае в прошлом году, что было воспринято рынком как еще один признак торможения экономики.

Акции Citigroup Inc., который входит в тройку крупнейших американских банков, подорожали на 4% к концу основной сессии. Скорректированная прибыль банка превзошла ожидания Уолл-стрит, однако показатели выручки оказались слабее прогнозов. В том числе выручка от торговли ценными бумагами с фиксированным доходом, сырьем и валютами (FICC) упала на 21%, что, по мнению экспертов, является плохим предзнаменованием для всех ведущих банков.

Однако телеконференция Citi для аналитиков помогла успокоить рынок. В целом индекс финансовой отрасли сократил падение до 0,2%. В частности, финдиректор Citi разъяснил результаты в сегменте FICC, отметив, что ничего необычного не произошло, а также отметил, что рынки акций и облигаций немного стабилизировались после окончания IV квартала, хотя до полного восстановления еще далеко.

Котировки акций генкомпании PG&E Corp. рухнули на 52,4%. Компания, бизнес которой пострадал из-за лесных пожаров в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, объявила, что планирует подать заявление о банкротстве 29 января. Из-за обвала стоимости PG&E поставщики электроэнергии продемонстрировали самое значительное падение в рамках S&P 500 - отраслевой индекс опустился на 2,3%.

Рыночная стоимость самого большого газетного издательства США Gannett Co. Inc. подскочила на 21,2%. Медиагруппа MNG Enterprises подтвердила намерение приобрести Gannett, предлагаемая цена превышает котировки на закрытие торгов в пятницу на 23%.

Цены акций высокотехнологичных компаний из списка FAANG снижаются на сигналах об ослаблении экономического роста: Amazon и Netflix - на 1,4%, Apple - на 1,5%, Alphabet - на 1,2%.

Курс ценных бумаг Hudson Ltd., управляющей магазинами в аэропортах США, упал на 3,5%. Прогнозы выручки на IV квартал и 2018 год в целом оказались слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу торгов 15 января упал на 86,11 пункта (0,36%), до 23909,84 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 13,65 пункта (0,53%), до 2582,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 65,56 пункта (0,94%) и составил 6905,92 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут во вторник на обещаниях китайского правительства поддержать экономику страны.

Власти Китая намерены расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса. Одновременно Пекин собирается поддерживать стабильность юаня и продолжать последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9%, до 152 пунктов. В число лидеров роста вошли акции интернет-компаний.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили по 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, более широкий Topix - на 0,8%.

Индийский Sensex увеличился на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, поднялся на 0,7%.

В материковом Китае и Гонконге дорожают акции автопроизводителей и компаний, связанных с потребительским сектором, поскольку власти вновь пообещали предпринять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники. Цена бумаг SAIC Motor увеличилась на 1,3%, Gree Electric - на 2,8%, Great Wall Motor - на 3,5%, Midea - на 3,8%, Qingdao Haier - на 3,9%.

Котировки акций японского производителя оптики, фототехники и эндоскопов Olympus Corp. подскочили на 17,5% после того, как сразу несколько аналитиков повысили оценки их стоимости.

В Сиднее выросли в цене бумаги нефтегазовых компаний, в том числе Beach Energy - на 4,2%, Woodside Petroleum и Santos - на 1,2%. Курсы акций нефтяных концернов повышаются и в других странах региона: китайская CNOOC прибавила 2,8%, PetroChina - 2%.

Цены на нефть во вторник возобновили повышение после резкого падения накануне, связанного с новыми признаками ослабления роста китайской экономики.

Трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК увеличилась на $0,67 (1,14%), до $59,66 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,57 (1,13%) - до $51,08 за баррель.

По итогам торгов в понедельник ближайший контракт на Brent упал в цене на $1,49 (2,46%) - до $58,99 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он.

Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Согласование графика обсуждений заняло больше месяца, что несколько встревожило рынок и усилило волатильность в начале текущего года.

Фьючерсы на природный газ в США подорожали в понедельник на 16% на фоне спроса, вызванного неблагоприятными погодными условиями.


Опубликовано: /Финмаркет/
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