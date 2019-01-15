Рубль протестирует уровень 67,5 в паре с долларом - ИФК "Солид"

"Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как нейтральный. Сегодняшний день будет примечателен сразу несколькими ключевыми событиями. Банк России после перерыва, взятого в августе прошлого года, возвращается на валютный рынок для пополнения резервов в рамках бюджетного правила. До 6 февраля ежедневный объем покупок будет составлять примерно 15,6 млрд руб. Это приведет к увеличению давления на рубль, который протестирует уровень 67,5 в паре с долларом. В то же время резкого снижения удастся избежать, так как о планах регулятора было известно заранее. Дополнительным фактором поддержки выступят существенные налоговые выплаты, которые ожидаются до конца месяца", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.