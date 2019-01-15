Сейчас каких-либо масштабных рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила не наблюдаем - Промсвязьбанк

"Консолидация пары доллар/рубль вблизи отметки 67 продолжается. По большому счету, все четыре полноценных торговых дня этого года пара большую часть времени провела вблизи этой отметки. Сегодняшний день будет отмечен возвращением после продолжительного перерыва ЦБ на открытый рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила. В период с 15 января по 6 февраля ЦБ РФ (по поручению Минфина) купит на открытом рынке валюты на сумму в 265,8 млрд руб., соответственно ежедневный объем покупок будет составлять около 230-235 млн долл. На горизонте ближайших месяцев каких-либо масштабных рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила мы на данный момент не наблюдаем. Положительное сальдо счета текущих операций в первом квартале должно с запасом перекрывать объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, более ощутимое влияние на валютный курс от операций может быть оказано в период второго-третьего кварталов. В ближайшее время ключевым драйвером для рубля, вероятно, продолжит оставаться общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. Обратим внимание, что индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) в последние недели демонстрирует преимущественно позитивную динамику, достигнув отметки в 1640 пунктов (максимумы с июня прошлого года). Безусловно, большое значение для всей группы валют EM может иметь общая динамика доллара на FX (внимания в ближайшие дни будут заслуживать вопрос голосования в Парламенте Британии по вопросу Brexit и реакция глобального валютного рынка на событие). На ближайшую неделю в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-68 руб./долл. Для закрепления в нижней половине диапазона крайне желательно увидеть продолжение позитивной динамики всей группы валют EM", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.