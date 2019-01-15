Индекс РТС может повыситься - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под действием внешнего фона, однако закрепление выше важного уровня 1150 пунктов пока выглядит маловероятным - ожидания инвесторов остаются под влиянием слишком большого числа факторов неопределенности, включая возможные последствия ограничения финансирования работы правительства США, а также Brexit. Последний вопрос сегодня будет вынесен на голосование в британском парламенте, и наиболее вероятным сценарием считается отказ парламентариев одобрить вариант соглашения с ЕС, предложенный премьер-министром (результаты голосования, как ожидается, станут известны вечером после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне 66,5-67 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.