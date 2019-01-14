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14 января 2019 года 19:33

Рубль сократил потери к доллару и евро в понедельник вечером на фоне наметившейся стабилизации нефти

Москва. 14 января. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль сократил дневные потери к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации нефтяных цен и снижения активности продавцов на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,8375 руб./EUR1, поднявшись на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13 копеек - до 71,43 рубля.

Как считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение курса рубля к доллару и евро, наблюдавшееся в ходе дневных торгов 14 января, было связано как с падением мировых цен на нефть после их активного роста на прошлой неделе, так и с отрицательной коррекцией мировых рынков капитала. Вместе с тем ближе к вечеру на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, наметились стабилизационные нотки, что оказало позитивное влияние и на динамику российского рубля, который смог частично восстановить свои позиции.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вечером приостановили падение и частично отыграли вверх, несмотря на сигналы об ослаблении роста экономики в Китае и мире в целом. Рынок рассчитывает на сокращение добычи странами ОПЕК, а также на дальнейшие ограничения иранских поставок. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,4% - до $60,24 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт опускался до $59,27 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени всего на 0,16% - до $51,51 за баррель.

США не собираются в дальнейшем продлевать исключения из санкций для покупателей иранской нефти или предоставлять новые подобные лицензии, заявил в понедельник спецпредставитель американского Госдепартамента по Ирану Брайан Хук в интервью агентству Bloomberg. По его словам, санкции США в отношении Ирана уже снизили экспорт иранской нефти с 2,7 млн до примерно 1 млн баррелей в сутки. Вашингтон продолжает ориентироваться на ранее объявленную цель - нулевой объем поставок нефти из Ирана на мировой рынок, добавил Б.Хук.

Вместе с тем Россия снижает нефтедобычу медленнее, чем хотелось бы, заявил в интервью CNBC министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. В конце прошлой недели министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в первую декаду января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года в рамках сделки ОПЕК+.

"Ключевой фактор влияния на рубль сегодня - это возобновление покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Начиная со вторника этой недели и до 6 февраля регулятор будет тратить 15,6 млрд рублей в день, итого планируется потратить на покупку валюты 265,8 млрд рублей. На первый взгляд это негативное событие, однако, во-первых, эта сумма относительно небольшая по сравнению с объемом покупок в 2018 году. Во-вторых, о возобновлении покупок регулятор объявил еще в конце ноября прошлого года, и этот фактор уже в большей части отразился в котировках. Сегодня также умеренно негативно на динамику рубля влияет снижение нефти - после роста в конце прошлой недели выше $62 за баррель нефть марки Brent сегодня торгуется у отметки $60. При этом индекс доллара на мировом валютном рынке остается примерно на уровне окончания прошлой недели, и существенного влияния на рубль не оказывает", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, с открытия торгов в понедельник доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 67 руб./$1. В пятницу американской валюте так и не удалось закрепиться выше данной отметки, несмотря на сообщение Минфина о возобновлении покупок валюты (за период с 15 января по 6 февраля ведомство собирается купить валюту на 265,8 млрд рублей, что будет эквивалентно ежедневным покупкам на сумму 15,6 млрд рублей). Данная информация почти не испугала отечественную валюту, так как объем планируемых покупок оказался минимальным с апреля 2018 года. Кроме того, на момент объявления сообщения о покупках валюты рубль поддерживали нефтяные котировки. Так, к середине дня в пятницу стоимость марки Brent была близка к уровню $62,5 за баррель, что стало максимумом с 7 декабря прошлого года. Однако к утру понедельника котировки скорректировались ниже $60 за баррель, что послужило одной из главных причин ослабления рубля в начале недели. Впрочем, снижение в паре с долларом демонстрируют сейчас большинство других валют emerging markets.

"С возобновлением валютных операций Минфина во вторник стартует также налоговый период, - указывает эксперт "Велес Капитала". - Однако пока банки поддерживают комфортные запасы ликвидности, поэтому первые платежи (уплата обязательных страховых взносов) вряд ли окажут какую-либо поддержку рублю. Так, остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ к утру понедельника находились на максимальной отметке с середины декабря, задолженность банков по кредитам, обеспеченным нерыночными активами и поручительствами, с конца декабря держится на минимумах за последние годы, а задолженность по другим инструментам рефинансирования - вблизи нуля".

"При условии сохранения геополитических рисков и санкционных угроз текущий курс рубля выглядит вполне логичным, а уровень 65 руб./$1 пока представляется "потолком" для отечественной валюты на сегодняшний день. Мы полагаем, что в 2019 году давление на рубль от рисков новых санкций может частично нивелироваться замедлением темпов повышения ставки ФРС США, однако в целом сохраняется высокая вероятность для закрепления доллара выше 70 руб./$1", - полагает Ю.Кравченко.

"Все три полноценных торговых дня прошлой торговой недели пара "доллар/рубль" консолидировалась вблизи отметки 67 руб./$1. Внешние условия для рубля в этот период были скорее нейтральными. Из внутренних историй стоит отметить публикацию в пятницу информационного сообщения Минфина, согласно которому в период с 15 января по 6 февраля ЦБ РФ по поручению Минфина купит на открытом рынке валюты на сумму в 265,8 млрд рублей. Каких-либо больших рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила на данный момент не наблюдается. Учитывая заметное снижение нефтяных котировок по сравнению с летними уровнями, объемы покупок валюты уменьшились, и на горизонте всего первого квартала объем операций ЦБ будет с запасом компенсирован положительным сальдо текущего счета. На ближайшие дни в качестве базового сценария для пары "доллар/рубль" рассматриваем диапазон 66-68 руб./$1", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15 января на 27,53 копейки, до 67,1920 руб./$1, и понизил курс евро на 5,9 копейки, до 77,0692 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 29,25 копейки по отношению к предыдущему торговому дню и составил 67,195 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 19,83 копейки к уровню пятницы, поднявшись до 67,1758 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 125,798 млн, из которых $909,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 216,111 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к пятнице на 2,46 копейки, до 77,0351 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 7,51 копейки и составил 77,0253 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR563,54 млн, из которых EUR269,674 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,866 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась 14 января на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,83% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 1 б.п., до 7,92% годовых. При этом ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев снизились на 4 б.п. - до 8,60% годовых и 8,68% годовых соответственно, и лишь ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 8,23% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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