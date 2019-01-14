Рынок акций РФ обошелся малыми потерями благодаря отскоку нефти, динамика фишек смешанная

Москва. 14 января. Рынок акций РФ в понедельник обошелся малыми потерями на фоне снижения мировых фондовых площадок на опасениях замедления мировой экономики, поддержку оказала нефть, отыгравшая большую часть снижения; динамика blue chips оказалась смешанной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2440,15 пункта (-0,2%, минимум дня - 2418,68 пункта), индекс РТС - 1147,16 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 67,01 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3% и -1,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,5% "префы"), "Мосбиржи" (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

К позитивным факторам для рынка акций РФ можно отнести заявление президента США Дональда Трампа о полезности выстраивания хороших отношений с РФ, при этом президент выразил уверенность в восстановлении позитивных отношений с Россией.

В понедельник снизились индексы в Азии (Япония не работает, Китай просел на 0,7%) на статданных о сокращении темпов роста китайского экспорта в 2018 году, минусуют Европа (DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,2-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 0,5%).

Объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн. Китайский экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, в то время как рост импорта составил 15,8%.

Положительное сальдо КНР в китайско-американской торговле выросло по итогам 2018 года до $323,32 млрд с $275,8 млрд в 2017 году. Экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, до $478,4 млрд, в то время как импорт из США увеличился всего на 0,7%.

В декабре китайский экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, а импорт упал на 7,6%, тогда как аналитики ожидали роста обоих показателей. Положительное сальдо во внешней торговле в прошлом месяце достигло $57,06 млрд.

Нефть Brent опускалась днем к $59,3 за баррель, однако к вечеру отыграла большую часть потерь. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,19 за баррель (-0,5% и -2% в пятницу), февральская цена WTI - $51,47 за баррель (-0,2% и -1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и на сокращении поставок топлива со стороны ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на минувших выходных заявил, что у его страны нет опасений по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США. Более того, он отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи стала "спасательным кругом для американских сланцевых нефтепроизводителей".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Артема Михайлина, снижение нефти вполне укладывается в рамки коррекции после бурного роста в начале года, цена Brent закрепилась вблизи уровня $60 за баррель. В Европе торги прошли в красной зоне на фоне слабой статистики по объемам промышленного производства еврозоны в ноябре (-1,7% м/м при прогнозе -1,5%). Неопределенность в вопросе выхода Великобритании из Евросоюза накануне предстоящего голосования в парламенте страны тоже стала неблагоприятным фактором для европейских индексов. В США индексы также снижаются, поскольку замедление китайской экономики может не лучшим образом отразиться на американском экспорте в будущем.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, торговые противоречия между США и Китаем стали явно заметны в фактических макроэкономических показателях, что вновь выводит на первый план опасения замедления глобального экономического роста.

В итоге цены на нефть находятся под давлением из-за неопределенности относительно мирового спроса на энергоресурсы. Кроме того, негативное влияние на рынок нефти продолжает оказывать риск избыточного предложения на фоне повышенной добычи сырья в США, а также неопределенность успешности сделки ОПЕК+. На текущей неделе внимание участников рынка привлекут ежемесячные отчеты по состоянию рынка нефти от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Также игроки продолжат следить за изменением коммерческих запасов нефти в США и реагировать на новые данные, свидетельствующие о замедлении роста глобальной экономики. Ориентиром по Brent выступает коридор $58-61 за баррель, полагают эксперты банка.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, главной идеей торгов в понедельник на всех рынках стало снижение объемов импорта и экспорта Китая в декабре, что может свидетельствовать о замедлении экономики. Соответственно, выросли риски того, что статистика ВВП КНР может оказаться хуже прогнозов расширения на 6,4% в IV квартале. Товарооборот РФ и Китая в 2018 году вырос на 27,1%, до $107 млрд, но последующий рост может быть под угрозой, если прогнозы замедления реализуются. Соответственно, под давлением были секторы нефтедобычи и производства металлов. Из позитива можно отметить выросшие акции "Аэрофлота" благодаря просевшей нефти. Среди растущих бумаг также были акции энергетиков, которые в большей степени зависят от внутреннего потребления, а не от условий на внешних рынках.

Европейские рынки отыгрывали негатив из Китая, а также предстоящее голосование по проекту соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в британском парламенте. Согласно информации в британской прессе, вероятность провального голосования весьма высокая. По заявлениям Терезы Мэй, это может привести к тому, что Великобритания еще какое-то время останется в рамках соглашения Евросоюза или покинет его без каких-либо условий. Скорее всего, рынки будут довольно нервозными до момента голосования в британском парламенте, но и после него велика вероятность шока, так как последствием провала голосования может стать отставка Терезы Мэй и политическая неопределенность, считает аналитик.

Замедление Китая и падение импорта Поднебесной - это также плохая новость для США, так как этот рынок является одним из крупнейших для американского экспорта. На текущей неделе в полную силу стартует период корпоративной отчетности. Банки будут в центре внимания, так как их здоровье отражает ситуацию с кредитованием бизнеса и граждан. Вполне вероятно, что даже сильные отчеты могут быть наказаны за недостаточный позитив, полагает А.Кочетков.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, после выхода слабых макроэкономических данных в Китае на рынках в понедельник воцарился пессимизм и повысилась вероятность фиксации прибыли после роста с начала года.

Основными темами наступившей недели станут Brexit, приостановка деятельности федеральных органов в США, политические события, касающиеся российских санкций. Во вторник британский парламент проголосует по текущему проекту соглашения Brexit, что станет важным событием для глобального и европейских рынков (в основном ожидается, что проект не будет принят).

Если в США возобновится деятельность федеральных органов, различные ведомства начнут публиковать статистику, которая должна была выходить в последние несколько недель. Однако пока ничто не указывает на завершение приостановки работы правительства, которая уже стала самой длинной в истории США.

По словам аналитика "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ просел на фоне слабой экономической статистики КНР, а также внутриполитической напряженности в США, которая пока не демонстрирует ослабления.

Падение китайского экспорта и импорта говорит о неуклонном ослаблении экономического роста Китая, что может подтолкнуть власти страны к существенному смягчению монетарной политики. Давление на рынки Европы оказывает неопределенность, связанная с голосованием о выходе Великобритании из ЕС, которое состоится во вторник в британском парламенте.

Индекс РТС прервал серию из 10 подряд растущих сессий, начавшуюся еще в последнюю торговую неделю прошлого года. Учитывая, что за этот период фондовый индикатор прибавил около 10%, можно ожидать более серьезной нисходящей коррекции. Кроме негативной динамики мировых площадок, давление на российские активы оказывает усиление санкционных рисков. Американские законодатели подозревают президента США в том, что он скрыл некоторые детали встреч с российским лидером, проходивших на высшем уровне и в кулуарах международных саммитов. В результате конгрессмены инициировали соответствующую проверку. Вместе с противодействием снятию санкций с "РусАла" со стороны демократического большинства в палате представителей все это увеличивает риски принятия более жесткого антироссийского санкционного пакета, который должен быть рассмотрен американскими законодателями в начале этого года, отмечает Д.Бабин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в понедельник выступили акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,4%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,3%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,1%).

Подорожали "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+40,6%), бумаги ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+39,8%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+17%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,9%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+5,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,155 млрд рублей (из них 8,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).