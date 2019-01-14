Мы не ожидаем, что возобновление fx-покупок приведет к существенному ослаблению курса рубля, по крайней мере, в первом квартале 2019 г. - Банк "Санкт-Петербург"

Российская национальная валюта, двигаясь в тандеме с другими валютами развивающихся стран, ослабла в пятницу, в моменте преодолев уровень 67 руб./$, напоминают эксперты банка "Санкт-Петербург". Сегодня утром рубль продолжает снижение, торгуется выше 67 руб./$. В пятницу Минфин опубликовал план покупок валюты на январь в рамках бюджетного правила. Так, с 15 января по 6 февраля

ведомство направит на fx-покупки 265,8 млрд рублей (или около $4 млрд), объем ежедневных операций составит 15,6 млрд руб. В августе

прошлого года Минфин приостановил покупки на открытом рынке, покупая валюту напрямую в ЦБ, для снижения волатильности на рынках.

Таким образом, за период с августа по декабрь 2018 г. «выпавшие» покупки составили около $30 млрд. Ожидается, что они будут

компенсированы позднее, распределены в течение последующих лет.

"Мы не ожидаем, что возобновление fx-покупок приведет к существенному ослаблению курса рубля, по крайней мере, в первом

квартале 2019 г. Обладая выраженной сезонностью, первые три месяца года традиционно отличаются «сильным» текущим счетом (который в 1 кв. этого года может составить $27-28 млрд.), что благоприятно для национальной валюты. На этой неделе с уплаты страховых взносов (15

января) в РФ начинается налоговый период. По нашим оценкам, страховые взносы в январе составят 400 млрд рублей. НДС, НДПИ, акцизы

уплачиваются 25 января, налог на прибыль – 28 января, в совокупности налоговые платежи в этом месяце составят чуть более 1 трлн руб. Это может частично сгладить эффект от выхода ЦБ на валютный рынок", - резюмируют эксперты банка.