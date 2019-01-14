Ренессанс Капитал снизил оценку бумаг компаний сектора стали РФ в среднем на 8%, рейтинги прежние

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозную стоимость акций и депозитарных расписок анализируемых сталелитейных компаний РФ после понижения своих прогнозов цен на сталь и феррохром, сообщается в обзоре ИК.

В то же время по итогам переоценки рейтинги для бумаг компаний сектора остались без изменения: рекомендация "покупать" была подтверждена для акций Evraz, глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 6,20 (текущая цена - 4,84), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 17,1 (текущая цена - 14,41), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 26,4 (текущая цена - 23,01), рекомендация - покупать:

Прогнозная цена ММК - 9,6 (текущая цена - 8,84), рекомендация - покупать.