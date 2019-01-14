Уровни 65-66 руб./USD выглядят вполне реальными в течение 1 квартала 2019 года при отсутствии серьезных изменений на внешних площадках - РФПИ

"Рубль с начала 2019 года занимает вторую строчку среди ЕМ валют по темпам роста к USD с результатом 3.8%. Однако эти успехи в значительной степени нивелируют тот провал, который рубль показал в декабре, снизившись на 3.9%. Поэтому стоит говорить лишь о возвращении котировок рубля к более адекватным уровням после неоправданной просадки в последнюю неделю декабря. Одним из основных факторов такой динамики стал возврат цен на нефть к уровням US$60/брл. По-прежнему считаем, что сделка ОПЕК+ способна стабилизировать цены в ближайшие месяцы около US$60-65/брл, которые выглядят приемлемыми и с точки зрения производителей, и с точки зрения потребителей сырья. Однако, прямое влияние цен на нефть на курс рубля с возобновлением покупок валюты в рамках бюджетного правила может снизиться. В то же время, по-прежнему считаем, что сам факт возобновления этих операций в объявленных объемах (266 млрд руб., или 15.6 млрд руб. в день с 15 января по 6 февраля) рублю рисков не несет, учитывая ожидаемое сезонное увеличение профицита текущего счета. Уровни 65-66/USD выглядят вполне реальными в течение 1 квартала 2019 года при отсутствии серьезных изменений на внешних площадках. В ближайшей перспективе рубль может торговаться около отметки 67/USD, принимая во внимание возобновившееся снижение цен на нефть и нестабильный внешний фон. В то же время, постепенное увеличение продаж валюты от экспортеров под предстоящие налоги будет, вероятно, оказывать рублю частичную поддержку", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.