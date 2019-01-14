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Главная / Мнения аналитиков / Уровни 65-66 руб./USD выглядят вполне реальными в течение 1 квартала 2019 года при отсутствии серьезных изменений на внешних площадках - РФПИ
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14 января 2019 года 12:15
Уровни 65-66 руб./USD выглядят вполне реальными в течение 1 квартала 2019 года при отсутствии серьезных изменений на внешних площадках - РФПИ
"Рубль с начала 2019 года занимает вторую строчку среди ЕМ валют по темпам роста к USD с результатом 3.8%. Однако эти успехи в значительной степени нивелируют тот провал, который рубль показал в декабре, снизившись на 3.9%. Поэтому стоит говорить лишь о возвращении котировок рубля к более адекватным уровням после неоправданной просадки в последнюю неделю декабря. Одним из основных факторов такой динамики стал возврат цен на нефть к уровням US$60/брл. По-прежнему считаем, что сделка ОПЕК+ способна стабилизировать цены в ближайшие месяцы около US$60-65/брл, которые выглядят приемлемыми и с точки зрения производителей, и с точки зрения потребителей сырья. Однако, прямое влияние цен на нефть на курс рубля с возобновлением покупок валюты в рамках бюджетного правила может снизиться. В то же время, по-прежнему считаем, что сам факт возобновления этих операций в объявленных объемах (266 млрд руб., или 15.6 млрд руб. в день с 15 января по 6 февраля) рублю рисков не несет, учитывая ожидаемое сезонное увеличение профицита текущего счета. Уровни 65-66/USD выглядят вполне реальными в течение 1 квартала 2019 года при отсутствии серьезных изменений на внешних площадках. В ближайшей перспективе рубль может торговаться около отметки 67/USD, принимая во внимание возобновившееся снижение цен на нефть и нестабильный внешний фон. В то же время, постепенное увеличение продаж валюты от экспортеров под предстоящие налоги будет, вероятно, оказывать рублю частичную поддержку", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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14 января 2019 года 13:20
С открытия торгов в понедельник доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 67 руб. - ИК "Велес Капитал"
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.14 января 2019 года 12:56
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.14 января 2019 года 12:35
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.14 января 2019 года 11:50
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.14 января 2019 года 11:45
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.14 января 2019 года 10:29
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.14 января 2019 года 10:23
Москва. 14 января. Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падением нефтяных цен и общим ухудшением конъюнктуры мировых рынков капитала. читать дальше
.14 января 2019 года 10:19
В среду рынок ОФЗ будет протестирован возобновлением аукционов Минфина, который имеет весьма амбициозный план по размещениям - Промсвязьбанк
Короткая рабочая неделя после новогодних каникул для рынка ОФЗ выдалась крайне позитивной – доходность 10-летних ОФЗ с 28.12.2018 опустилась на 26 б.п. – до 8,44% годовых, 5-летних – на 14 б.п. – до 8,26% годовых, констатирет аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Основной рост котировок... читать дальше
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.14 января 2019 года 09:58
Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
Москва. 14 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.14 января 2019 года 09:55
Комбинация экономических и политических факторов может привести к снижению российских индексов в начале недели - "Открытие Брокер"
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.14 января 2019 года 09:50
В первый рабочий день недели аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов. читать дальше
.14 января 2019 года 09:50
"Цены на нефть снижаются на фоне коррекции на азиатских фондовых площадках, что обусловлено опасениями относительно замедления экономического роста в Китае после выхода слабой статистики по торговому балансу. В краткосрочной перспективе инвесторы продолжат фиксировать прибыль и займут... читать дальше
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