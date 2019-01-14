Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром на опасениях замедления мировой экономики

Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается вслед за мировыми площадками на опасениях замедления мировой экономики, поводом чему стала слабая статистика из Китая; индекс МосБиржи опустился в район 2420 пунктов.

К 11:15 МСК индекс МосБиржи составил 2425,72 пункта (-0,8%, минимум дня - 2422,74 пункта), индекс РТС - 1138,42 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 67,14 рубля (+0,26 рубля).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3% и -1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%).

Подросли бумаги "Русгидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,2%).

К позитивным факторам для рынка акций РФ можно отнести заявление президента США Дональда Трампа о полезности выстраивания хороших отношений с РФ, при этом президент выразил уверенность в восстановлении позитивных отношений с Россией.

В понедельник снизились индексы в Азии (Япония не работает, Китай просел на 0,7%) на статданных о сокращении темпов роста китайского экспорта в 2018 году, минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн. Китайский экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, в то время как рост импорта составил 15,8%.

Положительное сальдо КНР в китайско-американской торговле выросло по итогам 2018 года до $323,32 млрд с $275,8 млрд в 2017 году. Экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, до $478,4 млрд, в то время как импорт из США увеличился всего на 0,7%.

В декабре китайский экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, а импорт упал на 7,6%, тогда как аналитики ожидали роста обоих показателей. Положительное сальдо во внешней торговле в прошлом месяце достигло $57,06 млрд.

На нефтяном рынке в понедельник также отмечается коррекция после роста прошлой недели. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $59,9 за баррель (-1% и -2% в пятницу), февральская цена WTI - $51,03 за баррель (-1,1% и -1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.

Тем временем эксперты отмечают, что в понедельник инвесторы демонстрируют пониженный аппетит к риску, о чем свидетельствует, в частности, падение азиатских индексов.

Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на минувших выходных заявил, что у его страны нет опасений по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США. Более того, он отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи стала "спасательным кругом для американских сланцевых нефтепроизводителей".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в Китае по итогам декабря было зафиксировано неожиданное сокращение объемов импорта и экспорта - слабые данные напомнили инвесторам о рисках, связанных с влиянием "торговых войн" на глобальную экономическую активность. Негативная реакция на статистику из КНР выразилась, в том числе, в коррекции вниз по фьючерсам на нефть Brent, которые вновь оказались ниже психологически важного уровня $60 за баррель.

Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что новая статистика из Китая может негативно отразиться на российских активах. В США не прекращаются различные попытки обвинить Д.Трампа в сотрудничестве с Москвой. Соответственно, комбинация экономических и политических факторов может привести к снижению российских индексов в начале недели. Рублю также предстоит испытание в виде возобновления покупок валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила. В долгосрочном плане наращивание резервов является позитивным, но в краткосрочном это создает избыточный спрос на валюту. Поэтому рубль окажется под давлением в начале текущей недели.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, после нескольких дней роста рисковые активы демонстрируют коррекционное снижение. Поскольку импорт в Китае падает опережающими темпами по сравнению с экспортом, профицит торгового баланса увеличивается, что, теоретически, может повлечь за собой более жесткую позицию США в торговых переговорах.

Еще одной негативной новостью стали комментарии в Reuters со ссылкой на свои источники, согласно которым в декабре на закрытой центральной рабочей конференции по экономике КНР было принято решение снизить целевое значение роста ВВП Китая до 6-6,5% в 2019 году. Данная новость является еще одним подтверждением сценария постепенного замедления темпов роста мировой экономики в ближайшие кварталы.

Что касается более краткосрочных измерений, то на этой неделе внимание инвесторов будет обращено к стартующему сезону корпоративной отчетности в Штатах (на этой неделе выйдут отчеты банков Citigroup (понедельник), JPMorgan (вторник), Bank of America и Goldman Sachs (среда), Morgan Stanley (четверг). Согласно консенсус-прогнозам, отчеты за четвертый квартал подтвердят начало тенденции на замедление темпов роста корпоративных прибылей, в то же время с учетом заметной коррекции рынка в четвертом квартале как минимум частично данный риск уже заложен в цены акций. В качестве базового сценария на ближайшие торговые сессии для индекса МосБиржи следует ориентироваться на диапазон 2400-2450 пунктов, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что формальным поводом для распродаж на рынках стала негативная статистика из Китая по объемам экспорта и импорта. Дальнейшая динамика российских акций будет зависеть от внешнего фона - сейчас внутренних идей кроме начала покупки дивидендных бумаг практически нет. Таким образом, ведущий российский рублевый индикатор МосБиржи в третий раз не сможет уйти выше уровня 2445 пунктов - эта отметка стала преградой для "быков" с начала ноября. Если "медведи" начнут доминировать, то их среднесрочной целью станет район 2297 пунктов по индексу МосБиржи. В случае разворота рынка вверх для спекулятивных покупок будут интересны акции "Норникеля" (MOEX: GMKN), "ЛУКОЙЛа" и черных металлургов, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+29,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,9%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 4,42 млрд рублей (из них 1,761 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).