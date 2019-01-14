Brent: $58-61/bbl - "Нордеа Банк"

"Brent торгуется в районе отметки $59,5/bbl, цены на WTI в моменте снижаются до $50,8/bbl. В пятницу рынок нефти закрылся в "красной зоне" впервые за 10 торговых сессий подряд. Цены на нефть находятся под давлением из-за неопределенности относительно мирового спроса на энергоресурсы на фоне слабых данных по экспорту и импорту Китая, что является подтверждением замедления экономического роста в китайской экономике и снижает аппетит игроков к рисковым активам. Кроме того, негативное влияние на рынок нефти продолжают оказывать риск избыточного предложения на фоне повышенной добычи сырья в США, а также неопределенность успешности сделки ОПЕК+. На текущей неделе внимание участников рынка привлекут ежемесячные отчёты по состоянию рынка нефти от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Кроме того, игроки продолжат следить за изменением коммерческих запасов нефти в США, а также будут реагировать на новые данные, свидетельствующие о замедлении роста глобальной экономики. Ориентирами по Brent выступят отметки $58-61/bbl", - полагают в "Нордеа Банке".