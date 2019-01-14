ОФЗ теряют до 0,3 пп от номинала - ИК "Велес Капитал"

"Сегодня утром баланс факторов развернулся в негативную сторону для локальных долговых бумаг. Коррекционные настроения на сырьевом рынке оказывают давления на российскую валюту. Также наблюдается общемировое ухудшение спроса на риск. Таким образом

ОФЗ открылись под влиянием продавцов, теряя до 0,3 пп от номинала", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева.