Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне снижения нефти

Москва. 14 января. Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падением нефтяных цен и общим ухудшением конъюнктуры мировых рынков капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,08-67,20 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,1975 руб./$1 (+32,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 77,10 руб./EUR1 (+40 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) прибавила 35,7 копейки к уровню закрытия пятницы и составила 71,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,08 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 2,82 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля в начале торгов 14 января связано, прежде всего, с падением мировых цен на нефть после их активного роста на прошлой неделе. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 1,26% - до $59,72 за баррель. На торгах в пятницу их цена снизилась на 1,95% и составляла на закрытие $60,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 1,43% - до $50,85 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1,9%, завершив торги на отметке $51,59 за баррель.

Эксперты отмечают, что в понедельник глобальные инвесторы демонстрируют пониженный "аппетит к риску", о чем свидетельствует, в частности, падение азиатских индексов, а также снижение фьючерсов на американские фондовые индикаторы. Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в понедельник на данных, указавших на снижение темпов роста китайского экспорта в 2018 году. Как стало известно в понедельник, объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн. Китайский экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, в то время как рост импорта составил 15,8%. Положительное сальдо КНР в китайско-американской торговле выросло по итогам 2018 года до $323,32 млрд с $275,8 млрд в 2017 году.

В декабре китайский экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, в то время как снижение импорта составило 7,6%. Эксперты ожидали роста обоих показателей. Положительное сальдо во внешней торговле в прошлом месяце достигло $57,06 млрд.