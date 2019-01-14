В среду рынок ОФЗ будет протестирован возобновлением аукционов Минфина, который имеет весьма амбициозный план по размещениям - Промсвязьбанк

Короткая рабочая неделя после новогодних каникул для рынка ОФЗ выдалась крайне позитивной – доходность 10-летних ОФЗ с 28.12.2018 опустилась на 26 б.п. – до 8,44% годовых, 5-летних – на 14 б.п. – до 8,26% годовых, констатирет аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Основной рост котировок пришелся на среду, когда инвесторы отыгрывали позитивные факторы, накопившиеся за период праздников; далее до пятницы котировки продолжили поступательный рост вслед за восстановлением аппетита к риску.

Эксперт отметил, что спрэд 10-летних ОФЗ к ключевой ставке сократился до 69 б.п. по сравнению со 100-130 б.п. в октябре-декабре 2018 года. Для сравнения, до активных распродаж на рынках ЕМ в августе-сентябре прошлого года, данная премия в июне-июле составляла порядка 50 б.п., где и может быть локальная цель текущего движения доходности 10-леток. По мнению аналитика банка, препятствием для рынка может стать ускоряющаяся инфляция после повышения НДС с начала года. Пока статистика по недельной инфляции указывает на

достаточно умеренный рост потребительских цен – с 1 по 9 января инфляция составила 0,5%, при ускорении до 4,6% в годовом выражении.

"В среду рынок будет протестирован возобновлением аукционов Минфина, который имеет весьма амбициозный план по размещениям - 450 млрд. руб. на I квартал. Учитывая достаточно позитивные настроения на рынке, министерство, скорее всего, включит в «пакет» размещения в среду длинные ОФЗ. На этой неделе в центре внимания инвесторов будут результаты аукционов ОФЗ; при

сохранении позитивного фона ближайшей целью 10-леток видим уровень 8,25% годовых по доходности", - прогнозирует Дмитрий Грицкевич.