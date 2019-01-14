Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 14 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали слабое снижение по итогам торгов в пятницу, однако завершили неделю существенным ростом. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре понизились на 0,1% по сравнению с ноябрем и выросли на 1,9% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами рынка. Потребительские цены снизились в помесячном выражении впервые за 9 месяцев, а годовой показатель инфляции опустился ниже 2% впервые с августа 2017 года. Еще полгода назад рост цен в годовом выражении достигал 2,9%.

Ранее председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и его заместитель Ричард Кларида подтвердили курс на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году. Они вновь заявили о том, что сдержанное инфляционное давление позволяет ФРС не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики. Помимо этого, инвесторы отреагировали на новости о прогрессе торговых переговоров США с Китаем. Как сообщил ранее министр финансов США Стивен Мнучин, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в понедельник на данных, указавших на снижение темпов роста китайского экспорта в 2018 году. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии падает на 1%. Японские рынки в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня совершеннолетия. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,53%, Shenzhen Composite - 0,62%, гонконгский Hang Seng - 1,4%. Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 колеблются в пределах 0,1%.

Как стало известно в понедельник, объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн. Китайский экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, в то время как рост импорта составил 15,8%. Положительное сальдо КНР в китайско-американской торговле выросло по итогам 2018 года до $323,32 млрд с $275,8 млрд в 2017 году. Экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, до $478,4 млрд, в то время как импорт из США увеличился всего на 0,7%. В декабре китайский экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, в то время как снижение импорта составило 7,6%. Эксперты ожидали роста обоих показателей. Положительное сальдо во внешней торговле в прошлом месяце достигло $57,06 млрд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после активного роста на прошлой неделе. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 1,17% - до $59,77 за баррель. На торгах в пятницу их цена снизилась на 1,95% и составляла на закрытие $60,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 1,22% - до $50,96 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1,9%, завершив торги на отметке $51,59 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.

Тем временем эксперты отмечают, что в понедельник инвесторы демонстрируют пониженный "аппетит к риску", о чем свидетельствует, в частности, падение азиатских индексов. Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в пятницу в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,517 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,764 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 января вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 576,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФПК-001Р-03" (+1%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,65%) и "Роснефть-001Р-02" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,4%), "Сбербанк-001-04R" (-0,2%) и "Уралкалий ПБО-04-Р" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лизинговая компания "Соллерс-Финанс" полностью разместила 3-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,35% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала.

Кроме того, ООО "Соллерс-Финанс" 11 января в рамках оферты приобрела 1 млн 628,7 тыс. облигаций 1-й серии. Бумаги приобретены по цене 101% от номинала, агентом по оферте выступил Совкомбанк. Объем выпуска на текущий момент составляет 2,5 млн облигаций номинальной стоимостью 850 рублей. Таким образом, компания выкупила 65% облигаций на сумму 1,4 млрд рублей. Выпуск объемом 2,5 млрд рублей был размещен 14 февраля 2017 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 12,25% годовых. Срок обращения бумаг - 5 лет, но с учетом амортизации облигации должны гаситься частями досрочно в даты выплат 7-11-го купонов - по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. Предусмотрена выплата квартальных купонов.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 17 января начнет размещение структурных облигаций серий ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R и ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R общим объемом 2 млрд рублей. Объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок погашения выпусков - 27 июля 2022 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По обоим выпускам предусмотрена выплата одного купона. По выпуску серии 53R ставка купона составит 0,74% годовых, по выпуску 54R - 1,35% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

"ВЭБ-лизинг" приобрел по оферте 177,847 тыс. биржевых облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 3,56% выпуска. Компания разместила дебютные облигации объемом 5 млрд рублей в июле 2010 года. Десятилетние бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,47% годовых.

ПАО "Сибирский гостинец" (MOEX: SIBG) 10 января провело общее собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-01. Держатели бондов согласились на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, предусматривающих сокращение срока обращения облигаций путем переноса даты окончания 5-го купонного периода на измененную дату погашения облигаций. Также предоставлено согласие на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по 3-5-му купонным периодам новацией, утверждены условия указанных соглашений. Ранее компания сообщала, что в рамках реструктуризации владельцам облигаций предлагаются следующие условия: сокращение срока обращения облигаций до даты, которая наступит в течение непродолжительного времени после выражения согласия владельцев облигаций с предлагаемыми условиями, а также замена текущих обязательств по облигациям и обязательств по погашению облигаций на привилегированные акции компании, выпуск которых планировалось осуществить для целей реструктуризации в конце 2018 года - начале 2019 года. Общее количество привилегированных акций, которые планируется использовать для целей замены обязательств по облигациям, составит 24,9 млн штук.