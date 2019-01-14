Комбинация экономических и политических факторов может привести к снижению российских индексов в начале недели - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок пока демонстрирует позитивную динамику, но рост в начале года был во многом обеспечен восстановлением внешних рынков и нефтью. Новая статистика из Китая также может негативно отразиться на российских активах. В США также не прекращаются различные попытки обвинить Д. Трампа в сотрудничестве с Москвой. Соответственно, комбинация экономических и политических факторов может привести к снижению российских индексов в начале недели. Рублю также предстоит испытание в виде возобновления покупок валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила. В долгосрочном плане наращивание резервов является позитивным, но в краткосрочном это создаёт избыточный спрос на валюту. Поэтому рубль окажется под давлением в начале текущей недели", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.