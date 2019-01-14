Утренние прогнозы: вероятна коррекция вниз

В первый рабочий день недели аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. В Китае по итогам декабря было зафиксировано неожиданное сокращение объемов импорта и экспорта - слабые данные напомнили инвесторам о рисках, связанных с влиянием "торговых войн" на глобальную экономическую активность. Негативная реакция на статистику из КНР выразилась, в том числе в коррекции вниз по фьючерсам на нефть Brent, которые вновь оказались ниже психологически важного уровня $60 за баррель".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок пока демонстрирует позитивную динамику, но рост в начале года был во многом обеспечен восстановлением внешних рынков и нефтью. Новая статистика из Китая также может негативно отразиться на российских активах. В США также не прекращаются различные попытки обвинить Д. Трампа в сотрудничестве с Москвой. Соответственно, комбинация экономических и политических факторов может привести к снижению российских индексов в начале недели".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно негативная. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и цен на энергоносители поспособствуют открытию торгов снижением. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены на 2430 и 2415 пунктах, а по индексу РТС на 1140 и 1130 пунктах".

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "В начале недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Индекс МосБиржи начнет торги в незначительном "минусе" на фоне коррекции мировых площадок и локального снижения нефтяных цен. Американские инвесторы продолжают покупки на рынке акций, но уже не так активно, как в первые дни 2019 года. Продолжающиеся между Конгрессом и Трампом споры по бюджету США препятствуют продолжению тренда. Говорить о завершении "шатдауна" еще очень рано, более того, не исключено введение чрезвычайного положения в ближайшие дни, что станет негативным сигналом для рынков и обеспечит частичное возвращение инвесторов в казначейские облигации".