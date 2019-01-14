Утром вероятна коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. В Китае по итогам декабря было зафиксировано неожиданное сокращение объемов импорта и экспорта - слабые данные напомнили инвесторам о рисках, связанных с влиянием "торговых войн" на глобальную экономическую активность. Негативная реакция на статистику из КНР выразилась, в том числе в коррекции вниз по фьючерсам на нефть Brent, которые вновь оказались ниже психологически важного уровня $60 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 67 по паре доллар-рубль - слабые данные по экономике КНР могут спровоцировать усиление спроса на "защитные" валюты", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.