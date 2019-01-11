.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ заметно выросли в начале года благодаря подъему нефти и спросу на активы EM
.
ГЛАВНОЕ
Росстат повысил оценку инфляции в 2018 году до 4,3%
Росстат повысил оценку по инфляции за 2018 год до 4,3% и подтвердил декабрьскую инфляцию на уровне 0,8%. Показатель оказался выше верхнего значения интервального прогноза ЦБ (3,9-4,2%)
 
Потери из-за простоя в новогодние каникулы превысили 1% ВВП
Российская экономика могла бы получить дополнительно 1,32 трлн рублей, или 1,25% к ВВП, за новогодние каникулы, если бы это были обычные рабочие дни, подсчитали для "Известий" в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Это чистые потери — в показателях уже учтены...
 
Закон о переводе пенсионных накоплений пока неработоспособен
Закон о переводе пенсионных накоплений граждан, который вступил в силу с 1 января, на практике оказался неработоспособным. Граждане, пожелавшие перевести свои пенсионные накопления, могут это сделать двумя способами. Подать заявление либо...
 
Банк России получит новые полномочия в интернете
Госдума расширяет полномочия ЦБ в вопросах блокировки противоправного контента в интернете. Законопроект, устанавливающий для регулятора новые права в этой сфере, 10 января одобрен комитетом по финансовому рынку. По словам главы комитета Анатолия...
 
11 января 2019 года 19:28

Цены евробондов РФ заметно выросли в начале года благодаря подъему нефти и спросу на активы EM

Москва. 11 января. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли в начале 2019 года благодаря дорожающей нефти и повышенному спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) на фоне ожиданий итогов торговых переговоров между США и Китаем и ряда заявлений представителей Федрезерва США об осторожности дальнейшего ужесточения монетарной политики.

При этом американские казначейские обязательства к началу второй декады января не продемонстрировали значимых изменений цен по отношению к началу года, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день нового года и безоговорочно господствовала вплоть до 7 января, когда в ходе торгов были достигнуты уровни начала августа прошлого года. То есть рынок к православному Рождеству полностью отыграл падение, начало которому положили новости пятимесячной давности о новых антироссийских санкциях со стороны США.

Рост стоимости российских еврооблигаций, наблюдавшийся в начале 2019 года, был следствием общемирового улучшения отношения глобальных инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой, что вело к росту котировок практически всех валют и долговых бумаг emerging markets. При этом интерес инвесторов к рисковым активам стимулировался ожиданиями начала торговых переговоров между США и Китаем. Оптимизм по всему миру подстегнуло также решение ЦБ Китая о снижении норм резервирования для банков, чтобы стимулировать рост кредитования.

Позитивную роль для курса рубля и долговых бумаг России сыграли и заметно выросшие мировые цены на нефть, в частности, котировки Brent, локально опускавшиеся в конце декабря ниже $50 за баррель, к концу первой декады января уверенно преодолели уровень $60 за баррель. Результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров, свидетельствовали о том, что страны ОПЕК в декабре уменьшили добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с. Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Дополнительным позитивным фактором для российских активов было отсутствие санкционной риторики со стороны американской администрации, которая в начале января была занята решением бюджетного вопроса. Работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Вместе с тем динамика базовых активов начиная с 4 января, когда в США были опубликованы довольно сильные данные по рынку труда за декабрь, была негативной, и это вело к заметному сужению суверенных спредов. В итоге под давлением сузившихся спредов и продолжающегося падения US Treasuries российские еврооблигации 8 января также скорректировались вниз.

Согласно данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в декабре 2018 года на 312 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Декабрьские темпы роста были максимальными за 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали увеличения на 184 тыс. Ноябрьский подъем был пересмотрен со 155 тыс. до 176 тыс. Темпы роста заработной платы в США усилились до 3,2% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее и достигли максимума с сентября 2009 года. Аналитики, напротив, ожидали замедления роста до 3%. Уровень безработицы в США в декабре повысился с 3,7%, минимума за пять десятилетий, до 3,9%, хотя изменений не ожидалось. Все больше американцев начинают активно искать работу на фоне стабильного роста рынка труда, отмечают эксперты.

Отрицательная коррекция отечественных евробондов была недолгой, и уже в среду ситуация стабилизировалась; поддержку рынку оказали как растущие цены на нефть, так и сохранившийся у глобальных инвесторов "аппетит к риску". Участники рынка продолжили переоценку рисков после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, которому удалось успокоить финансовые рынки. Вместе с тем для продолжения роста рынку нужны были новые позитивные сигналы. Но их в середине недели не было, поэтому котировки отечественных евробондов 9 января "топтались" практически на одном и том же месте.

В четверг активность продавцов вновь возросла. Причем отечественные евробонды были не одиноки - фиксация прибыли наблюдалась в отношении практически всех долговых бумаг emerging markets. С начала года рынки довольно сильно выросли, и найти покупателей по текущим рыночным ценам было уже не так-то просто.

Но в последний день недели инициатива на рынке вновь оказалась у покупателей, хотя в целом движения котировок начиная с 8 января были незначительными и сильно не влияли на ценовые уровни, достигнутые по итогам первых торговых дней года.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году с начала года выросла на 0,63% и составила 109,97% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 15 пунктов и 11 января составил 164 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 3% (их доходность снизилась на 22 пункта - до 5,23% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,64% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 18 пунктов и составил 244 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 3,7%, до 96,95% от номинала (их доходность снизилась на 26 пунктов и составила 5,46% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 1,8%, подорожав до 97,07% от номинала (его доходность снизилась на 26 пунктов и составила 4,67% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 2%, с погашением в 2023 году - на 1,34% (спред к US Treasuries сузился на 15 пунктов и составил 157 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,3%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят активный рост и лягут в боковой дрейф на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, а также ожиданий ускорения инфляции в России в начале 2019 года, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, после довольно активного роста, наблюдавшегося в начале 2019 года, ситуация на мировых рынках капитала к середине января может немного успокоиться, так как все основные позитивные факторы (торговые переговоры между США и Китаем, заявления ФРС о сдержанности в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики, снижение добычи нефти странами ОПЕК+) к этому времени уже будут отыграны. Вместе с тем неопределенность, связанная с приостановкой работы американского правительства из-за разногласий между президентом США и американскими законодателями по вопросу утверждения бюджета на 2019 год, скорее всего, сохранится.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 января 2019 года 19:37
Рубль к вечеру пятницы смог отыграть дневные потери и вышел к уровням закрытия 10 января
Москва. 11 января. Доллар США и евро, умеренно подраставшие в ходе большей части торговой сессии на "Московской бирже" в пятницу, к вечеру растеряли свои достижения и вернулись к уровням закрытия предыдущего дня; рубль смог отыграть дневные потери к бивалютной корзине на фоне приостановившегося падения мировых цен на нефть.    читать дальше
.
11 января 2019 года 19:30
Российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории. При этом продажам способствовала как ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступала ниже 61 доллара за баррель, так и динамика западных рынков акций. Так,...    читать дальше
.
11 января 2019 года 19:28
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индексов к новым максимумам с начала декабря, раллировали En+ и РусАл
Москва. 11 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов к максимумам с начала декабря на фоне высокой нефти, лидировали акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях отмены санкций США.    читать дальше
.
11 января 2019 года 18:38
Российский рынок акций откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов Индекса Мосбиржи, растеряв все сегодняшние приобретения - Алор Брокер
"Российский рынок акций отошел от максимумов дня, и на краснеющей Америке Индекс Мосбиржи откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов, растеряв все сегодняшние приобретения. Но пока мы не видим масштабной фиксации прибыли. Это, отчасти, связано с короткой рабочей неделей и возвращением части...    читать дальше
.
11 января 2019 года 18:15
Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют - "Открытие Брокер"
"Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных...    читать дальше
.
11 января 2019 года 17:40
Рынок промышленных металлов будет оставаться сбалансированным при сохранении текущей финансовой и экономической политики в Китае - Julius Baer
Прогноз по росту китайской экономики является, по мнению аналитика Julius Baer Карстена Менке, ключевым фактором не только для сектора промышленных металлов, но и для финансовых рынков в целом. Несмотря на введение отдельных мер поддержки официальный Пекин пока воздерживается от масштабной...    читать дальше
.
11 января 2019 года 17:15
Курс рубля сохраняет позиции на фоне осторожного восстановления аппетита к риску - БКС
Умеренный рост принятия рисков инвесторами в конце недели продолжается - ФРС посылает рынкам дополнительные сигналы о "гибкости" своей политики, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В целом усиление "голубиной" составляющей в тоне американского регулятора, по оценкам эксперта,...    читать дальше
.
11 января 2019 года 16:50
С рублем что-то не так - FxPro
"Российский рубль к середине дня в пятницу терял 1 копейку по отношению к доллару и 23 копейки к евро. При более пристальном рассмотрении становится ясно, что снижение к доллару на 0,4% после роста на 4,5% с начала года является не более чем коррекцией (фиксацией прибыли). Однако рынки всегда...    читать дальше
.
11 января 2019 года 16:27
Опасения рынка на счёт возобновления устойчивой тенденции к ослаблению рубля имеют под собой вполне определённые основания - "Открытие Брокер"
"Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных...    читать дальше
.
11 января 2019 года 15:47
Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня умеренно негативный настрой на финансовых рынках сохранится. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисковым активам. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Индекс МосБиржи пока уверенно идёт на...    читать дальше
.
11 января 2019 года 15:45
Рубль слегка снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне охлаждения интереса инвесторов к EM
Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM).    читать дальше
.
11 января 2019 года 15:18
Наиболее вероятным сценарием видим "боковик" в диапазоне 2000-2500 пунктов по индексу МосБиржи - ИК "ФИНАМ"
"Оценка российского рынка по мультипликаторам достаточно нетребовательная - медианный коэффициент соотношения цены и прибыли за 2018 и 2019 годы составляет 6,5х и 6,2х соответственно, но это объясняется санкционными рисками, которые на фоне снижения цен на нефть и роста стоимости денег могут...    читать дальше
.
11 января 2019 года 14:40
Продолжение роста евро зависит от настроений по USD - eToro
Евро завершает неделю приличным ростом, вырвавшись за пределы 3-месячного диапазона с верхней границей в виде отметки 1.15, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Сейчас главная задача единой валюты - не растерять потенциал. Впрочем, поскольку...    читать дальше
.
11 января 2019 года 14:10
Сектор высокодоходных облигаций США демонстрирует позитивную динамику - Julius Baer
"Основным фактором, на основании которого мы занимали негативную позицию по американскому рынку высокодоходных облигаций, были риски резкого ухудшения условий финансирования, - подчеркивает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Как показывают...    читать дальше
.
11 января 2019 года 13:15
Замедление темпов мирового экономического роста повлияет на инвестиционную активность в 2019 году - ИК "ФИНАМ"
По итогам прошлого года сводный индекс мировых фондовых рынков MSCI All-Country World снизился более чем на 11%. Негативный эффект оказали опасения ухудшения ситуации в мировой экономике, повышение ставок в США, эскалация торгового противостояния США и Китая, а также усиление политических рисков...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.