Цены евробондов РФ заметно выросли в начале года благодаря подъему нефти и спросу на активы EM

Москва. 11 января. Котировки российских еврооблигаций заметно выросли в начале 2019 года благодаря дорожающей нефти и повышенному спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) на фоне ожиданий итогов торговых переговоров между США и Китаем и ряда заявлений представителей Федрезерва США об осторожности дальнейшего ужесточения монетарной политики.

При этом американские казначейские обязательства к началу второй декады января не продемонстрировали значимых изменений цен по отношению к началу года, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день нового года и безоговорочно господствовала вплоть до 7 января, когда в ходе торгов были достигнуты уровни начала августа прошлого года. То есть рынок к православному Рождеству полностью отыграл падение, начало которому положили новости пятимесячной давности о новых антироссийских санкциях со стороны США.

Рост стоимости российских еврооблигаций, наблюдавшийся в начале 2019 года, был следствием общемирового улучшения отношения глобальных инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой, что вело к росту котировок практически всех валют и долговых бумаг emerging markets. При этом интерес инвесторов к рисковым активам стимулировался ожиданиями начала торговых переговоров между США и Китаем. Оптимизм по всему миру подстегнуло также решение ЦБ Китая о снижении норм резервирования для банков, чтобы стимулировать рост кредитования.

Позитивную роль для курса рубля и долговых бумаг России сыграли и заметно выросшие мировые цены на нефть, в частности, котировки Brent, локально опускавшиеся в конце декабря ниже $50 за баррель, к концу первой декады января уверенно преодолели уровень $60 за баррель. Результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров, свидетельствовали о том, что страны ОПЕК в декабре уменьшили добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с. Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Дополнительным позитивным фактором для российских активов было отсутствие санкционной риторики со стороны американской администрации, которая в начале января была занята решением бюджетного вопроса. Работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Вместе с тем динамика базовых активов начиная с 4 января, когда в США были опубликованы довольно сильные данные по рынку труда за декабрь, была негативной, и это вело к заметному сужению суверенных спредов. В итоге под давлением сузившихся спредов и продолжающегося падения US Treasuries российские еврооблигации 8 января также скорректировались вниз.

Согласно данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в декабре 2018 года на 312 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Декабрьские темпы роста были максимальными за 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали увеличения на 184 тыс. Ноябрьский подъем был пересмотрен со 155 тыс. до 176 тыс. Темпы роста заработной платы в США усилились до 3,2% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее и достигли максимума с сентября 2009 года. Аналитики, напротив, ожидали замедления роста до 3%. Уровень безработицы в США в декабре повысился с 3,7%, минимума за пять десятилетий, до 3,9%, хотя изменений не ожидалось. Все больше американцев начинают активно искать работу на фоне стабильного роста рынка труда, отмечают эксперты.

Отрицательная коррекция отечественных евробондов была недолгой, и уже в среду ситуация стабилизировалась; поддержку рынку оказали как растущие цены на нефть, так и сохранившийся у глобальных инвесторов "аппетит к риску". Участники рынка продолжили переоценку рисков после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, которому удалось успокоить финансовые рынки. Вместе с тем для продолжения роста рынку нужны были новые позитивные сигналы. Но их в середине недели не было, поэтому котировки отечественных евробондов 9 января "топтались" практически на одном и том же месте.

В четверг активность продавцов вновь возросла. Причем отечественные евробонды были не одиноки - фиксация прибыли наблюдалась в отношении практически всех долговых бумаг emerging markets. С начала года рынки довольно сильно выросли, и найти покупателей по текущим рыночным ценам было уже не так-то просто.

Но в последний день недели инициатива на рынке вновь оказалась у покупателей, хотя в целом движения котировок начиная с 8 января были незначительными и сильно не влияли на ценовые уровни, достигнутые по итогам первых торговых дней года.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году с начала года выросла на 0,63% и составила 109,97% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 15 пунктов и 11 января составил 164 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 3% (их доходность снизилась на 22 пункта - до 5,23% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,64% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 18 пунктов и составил 244 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 3,7%, до 96,95% от номинала (их доходность снизилась на 26 пунктов и составила 5,46% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 1,8%, подорожав до 97,07% от номинала (его доходность снизилась на 26 пунктов и составила 4,67% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 2%, с погашением в 2023 году - на 1,34% (спред к US Treasuries сузился на 15 пунктов и составил 157 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,3%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят активный рост и лягут в боковой дрейф на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, а также ожиданий ускорения инфляции в России в начале 2019 года, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, после довольно активного роста, наблюдавшегося в начале 2019 года, ситуация на мировых рынках капитала к середине января может немного успокоиться, так как все основные позитивные факторы (торговые переговоры между США и Китаем, заявления ФРС о сдержанности в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики, снижение добычи нефти странами ОПЕК+) к этому времени уже будут отыграны. Вместе с тем неопределенность, связанная с приостановкой работы американского правительства из-за разногласий между президентом США и американскими законодателями по вопросу утверждения бюджета на 2019 год, скорее всего, сохранится.