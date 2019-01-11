Рубль к вечеру пятницы смог отыграть дневные потери и вышел к уровням закрытия 10 января

Москва. 11 января. Доллар США и евро, умеренно подраставшие в ходе большей части торговой сессии на "Московской бирже" в пятницу, к вечеру растеряли свои достижения и вернулись к уровням закрытия предыдущего дня; рубль смог отыграть дневные потери к бивалютной корзине на фоне приостановившегося падения мировых цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,9575 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 4,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,8575 руб./EUR1, опустившись на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,5 копейки - до 71,41 рубля.

Как считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля в ходе торгов 11 января было связано, прежде всего, с наметившейся коррекцией на мировых рынках капитала и некоторым ослаблением интереса инвесторов к рисковым активам, которые заметно прибавили в цене за первую декаду января. Вместе с тем приостановившееся ближе к вечеру снижение нефтяных цен и наметившаяся стабилизация на мировых фондовых рынках позитивно сказались на динамике рубля, который смог вернуть утраченные ранее позиции.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу, однако завершают неделю максимальным ростом за два года на оптимизме по поводу сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и роста мировой экономики. Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,7% - до $61,25 за баррель (ранее в ходе торгов стоимость Brent опускалась почти до $60 за баррель). Цена февральского контракта на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,68% - до $52,23 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 7,3%, WTI - на 9%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние. Дополнительную поддержку рынку нефти оказали заявления председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв намерен придерживаться курса на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году.

Рубль в пятницу практически никак не отреагировал на объявление Минфином о возобновлении с 15 января покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. В частности, доллар США продолжил колебаться на бирже в диапазоне 66,8-67,0 руб./$1, а евро - у отметки 77 руб./EUR1, как и до объявления Минфина. Как сообщило министерство, совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей (этот объем минимальный с апреля 2018 года, когда на покупку было направлено 240,7 млрд рублей). Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 15,6 млрд рублей.

"Российский рубль в последние дни проторговывает новый ценовой диапазон. Если в конце прошлого года доллар торговался на уровне 69-70 руб./$1, то произошедший в январе отскок нефтяных котировок привел к укреплению рубля приблизительно до 67 руб./$1. Кроме того, позитивно на динамике рубля и практически всех валют emerging markets сказались состоявшиеся в Пекине торговые переговоры между США и Китаем, что несколько успокоило глобальных инвесторов. Но в начале этой недели рубль исчерпал потенциал роста и вот уже четвертый торговый день подряд его колебания проходят в основном вокруг отметки 67 руб./$1. Сегодня были озвучены планы Минфина по покупке валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. И хотя немедленной реакции на эти новости рынок не продемонстрировал, в среднесрочной перспективе данный фактор будет давить на курс рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По мнению аналитиков Нордеа банка, публикация данных о предстоящих покупках валюты Минфином РФ не оказала сильного влияния на курс рубля из-за того, что решение возобновить покупки, объявленное почти месяц назад, уже нашло отражение в ожиданиях участников рынка. "Вчера министр финансов США Стивен Мнучин после закрытого заседания в Конгрессе отметил, что желание министерства снять санкции с "РусАла" (MOEX: RUALR) не является политически мотивированным. При этом спикер Палаты представителей раскритиковала заявления С.Мнучина, назвав его выступление одним из худших среди представителей администрации Д.Трампа. Таким образом, неопределенность в отношении снятия санкций с российской компании все еще сохраняется, поэтому заметной реакции на данное событие на рынке не происходит", - полагают эксперты Нордеа банка.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "несмотря на небольшую коррекцию доллара на глобальных рынках, которая улучшает перспективы валют развивающихся рынков, прогнозировать поступательное укрепление рубля явно преждевременно". "Скорее всего, мы вступаем в некую переходную фазу - от падения к консолидации, которая практически наверняка будет сопровождаться повышенной волатильностью. Говоря о глобальных рынках, перспективы становятся все более мрачными для растущего числа компаний по всему миру. Торговые войны, сложные политические процессы в Европе (Франция, Италия, Brexit), неустойчивые фондовые рынки - все это способствует разрастанию проблем, подогреваемых сжатием денежной ликвидности из-за новой монетарной политики ФРС США", - отмечает аналитик.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 января на 5,62 копейки, до 66,9167 руб./$1, и понизил курс евро на 8,23 копейки, до 77,1282 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 8,67 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,9025 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 4,81 копейки к уровню четверга, опустившись до 66,9824 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 261,46 млн, из которых $1 млрд 17,995 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 243,465 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к четвергу на 16,92 копейки, до 77,0597 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 14,9 копейки и составил 77,1204 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR556,945 млн, из которых EUR205,79 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR351,155 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу практически не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" сохранилась на уровне 7,88% годовых, по кредитам на семидневный срок - снизилась на 1 базисный пункт (б.п.), до 7,93% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц и 3 месяца выросли на 1 б.п. - до 8,23% годовых и 8,64% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дна - 8,72% годовых.