Российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог закончить торги на положительной территории. При этом продажам способствовала как ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступала ниже 61 доллара за баррель, так и динамика западных рынков акций. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,6%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первого часа торгов снизились на 0,6% и 0,5% соответственно. Несмотря на это по итогам дня индекс МосБиржи подтянулся на 0,4%, закончив неделю в районе 2444 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги EN+ и Русала, прибавившие 8,4% и 4% соответственно. Хуже рынка закрылись "префы" Башнефти (-2,2%), скорректировавшиеся после уверенного роста в четверг, и ЛСР (-2,2%). Отметим, что в рамках пятничной сессии индекс МосБиржи вплотную подходил к сопротивлению, расположенному на уровне 2450 пунктов, которое является последней преградой на пути к максимумам прошлого года. Однако у "быков", на негативном внешнем фоне, не хватило сил даже на тестирование этого уровня. Вполне возможно, что в рамках следующей недели они предпримут попытку пробоя этой отметки, однако, после уверенного роста последнего времени, часть игроков может начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что поспособствует коррекционному снижению", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.