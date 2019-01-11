Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индексов к новым максимумам с начала декабря, раллировали En+ и РусАл

Москва. 11 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов к максимумам с начала декабря на фоне высокой нефти, лидировали акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях отмены санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2444,45 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1148,75 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 67,04 рубля (+0,13 рубля).

С начала года индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,2-7,5% на фоне падения доллара на 2,78 рубля.

Акции "РусАла" (+4%) и GDR En+ Group (+8,4%) подорожали в пятницу на фоне известий, что глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе выступления в Конгрессе в четверг привел аргументы в пользу принятого его ведомством решения о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл", "Евросибэнерго") и назвал это решение свидетельством успешности санкционной политики США.

С.Мнучин отрицал, что снятие санкций призвано помочь российским властям. Он заявил журналистам, сообщает агентство Bloomberg, что это решение не является "политически мотивированным", а связано с ролью, которую эти компании играют на мировом рынке алюминия. Ряд законодателей подвергли план Минфина сомнению и предложили принять резолюцию для отмены решения о снятии санкций. С.Мнучин отметил, что компании En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", которые Вашингтон намерен исключить из санкционного списка, могут вновь подпасть под санкции в случае несоблюдения требований Минфина.

Также выросли акции "Мосбиржи" (+3,9%, до 88 руб.), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,3% и +2,1% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%).

Просели "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,2%), бумаги МТС (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1%, Китай - на 0,7%), однако Европа к вечеру развернулась вниз (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,6%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Оптимизм рынков на неделе поддержали переговоры о торговле между США и Китаем, а также ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает перерыв в повышении процентных ставок.

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США С.Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров. Глава ФРС Дж.Пауэлл заявил, что у Федрезерва есть возможность проявить терпение в плане дальнейшего подъема ставки, учитывая напряженность на финансовых рынках.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с частичной приостановкой работы правительства США, которая вполне может стать самой продолжительной в истории.

В США в пятницу вышли статданные по потребительской инфляции за декабрь, совпавшие с ожиданиями: показатель снизился на 0,1% к ноябрю и вырос на 1,9% в годовом выражении.

Нефть к вечеру пятницы корректируется вниз, но неделя завершается существенным приростом (Brent прибавила более 6%). Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,06 за баррель (-1% и +0,4% в четверг), февральская цена WTI - $52,04 за баррель (-1,1% и +0,4% накануне).

Поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, положительные отзывы лидеров США и Китая об успешном ходе переговоров по торговым вопросам заложили более чем позитивный фундамент для динамики всех финансовых рынков еще в начале недели. А новости о готовящемся визите вице-премьера КНР Лю Хэ в США для продолжения обсуждения подкрепили уверенность инвесторов в возможности достижения компромисса между сторонами.

Помимо этого, участников рынков продолжила радовать и "голубиная" риторика ФРС США: опубликованные протоколы декабрьского заседания Федрезерва подтвердили более гибкий подход американского регулятора к денежной политике в зависимости от ситуации на финансовых рынках и потенциала роста мировой экономики. Кроме того, глава ФРС Дж.Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, отметил, что в устойчивости экономики США сомнений он не видит, чем также поддержал позитивные настроения инвесторов.

Среди лидеров роста в пятницу выступили акции "Мосбиржи", которая накануне опубликовала данные по торговым оборотам - они оказались чуть слабее в декабре, но сильные в целом за прошлый год, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, бумаги En+ и "РусАла" выросли на фоне заявлений американского Минфина о сохранении намерения снять санкции с активов О.Дерипаски. Акции "Московской биржи" подорожали после сильного операционного отчета за 2018 год. Активность на торгах пятницы была самой высокой с декабря прошлого года

Негативом для рубля стало объявление параметров валютных закупок Минфина РФ в период с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила - ЦБ РФ закупит валюту на 265,8 млрд рублей (около 15,6 млрд рублей в день). Кроме того, дополнительно могут использоваться средства из ранее нереализованных объемов. В целом спрос в рамках этих операций может составить $4,2-4,5 млрд. Соответственно, опасения рынка по поводу возобновления устойчивой тенденции к ослаблению национальной валюты имеют под собой вполне определенные основания. В качестве противовеса будет выступать налоговый период, а также сохраняющиеся положительные сальдо торгового и платежного баланса.

Нефть после роста с начала года вышла из "медвежьего" рынка, который оказался достаточно непродолжительным. Однако риски коррекции могут возникнуть вблизи отметки $63,8 за баррель Brent. Восстановление котировок началось после того, как они откатились на 61,8% в диапазоне минимального значения января 2016 года и максимума октября 2018 года. Соответственно, уровень $63,8 за баррель соответствует 38,2% коррекции от максимума октября.

Тем временем, на внешних рынках ситуация ухудшилась на фоне перекупленности активов в первые торговые сессии года. Российский рынок акций удержался в "плюсе" благодаря все еще высокой нефти и надеждам на поддержку Европой крупных экономических проектов, считает А.Кочетков.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в пятницу индексы в США снижаются, хотя техническая картина пока остается в пользу "быков", но силы их иссякают, и взрывного роста ждать не стоит до тех пор, пока рынки не увидят реального прорыва в переговорах США-Китай по торговым спорам.

Индекс МосБиржи смог удержаться в зоне сопротивления 2440-2445 пунктов, поскольку масштабной фиксации прибыли не отмечалось. Это отчасти связано с короткой рабочей неделей и возвращением части инвесторов на рынок после выходных, которые начали присоединяться к постновогоднему ралли, покупая бумаги. Если Штаты не смогут откупить текущую просадку, то в понедельник будет хорошая возможность "усредниться". Вероятность роста индекса МосБиржи в краткосрочной перспективе в район 2500 пунктов выше, нежели пробития ближайшей поддержки 2395 пунктов. По-прежнему стоит делать ставку на бумаги металлургов, "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа", считает А.Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "РусАла" и En+ выросли после того, как глава Минфина США подтвердил планы по снятию санкций с компаний, несмотря на выраженный ранее демократами протест. С технической точки зрения акции "Мосбиржи", после падения в конце прошлого года к многомесячным минимумам, активно восстанавливают свои позиции и пробили сопротивление 87 руб. Индикаторы дневного графика говорят об умеренной силе восходящего тренда, но в целом рост происходил при неплохих объемах. Далее вероятно движение в район 89,50 руб.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу достигли максимумов с начала декабря. Перспективы обоих индикаторов в целом остаются позитивными, но для продолжения повышения лучше дождаться их закрепления выше сопротивлений 2445 и 1155 пунктов соответственно, иначе "быки" рискуют оказаться в разгаре нисходящей коррекции. По нефтяным котировкам стоит следить за психологически важными отметками ($60 для Brent и $50 для WTI), полагает Е.Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+39,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+10%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+6,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,1%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-21,5%), акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-6,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,425 млрд рублей (из них 12,591 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).